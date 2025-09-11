لن يترشح.. الخطيب "يزلزل" الأهلي المصري بقرار صادم

يشهد النادي الأهلي واحدة من أكثر المراحل توتراً في تاريخه الحديث، مع اقتراب موعد انتخابات القلعة الحمراء المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وبعد تصريحات مثيرة أطلقها حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، انطلقت شرارة صراع انتخابي مبكر هز استقرار النادي وألقى بظلاله على مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب.

الأزمة لم تعد مجرد تباين في وجهات النظر، بل تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين جيلين داخل النادي: جيل يقوده الخطيب بما يملكه من تاريخ طويل مع الأهلي، وجيل جديد يمثله غالي بطموحه المعلن في رئاسة النادي مستقبلاً.

هذا الاشتباك العلني وضع الانتخابات المقبلة على صفيح ساخن، وسط ترقب الجماهير لمعركة انتخابية توصف بأنها الأعنف منذ سنوات.

حسام غالي ينقلب على الخطيب

المصادر المقربة من المجلس أكدت أن الخلافات تصاعدت بعد علم حسام غالي استبعاده من قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة، ما اعتبره إقصاءً مبكرًا لطموحه داخل النادي.

هذه الصدمة دفعت غالي إلى كسر حاجز الصمت والهجوم بشكل غير مباشر على الخطيب عبر تصريحات أكد فيها أنه يرى نفسه مؤهلاً لرئاسة الأهلي، ملمحًا لوجود من يحاول "زرع الخناجر في ظهره".

هذه الكلمات لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها الخطيب خروجًا عن قواعد الانضباط داخل المجلس، ليقرر تحويل غالي للتحقيق في خطوة غير معتادة داخل أروقة الأهلي.

هجوم علني يفتح النار

غالي لم يكتفِ بإبداء اعتراضه، بل بادر بالتصعيد عبر نبرة حادة تعكس فقدانه الثقة في طريقة إدارة المجلس الحالي.

مصادر أوضحت أن الهجوم العلني جاء نتيجة تراكمات طويلة، من بينها اعتراض غالي على إدارة ملف كرة القدم، وطريقة التعاقد مع لاعبين بصفقات ضخمة.

تصريحاته عن رفضه التعامل مع "المتسلقين" الذين يبحثون عن مصالح شخصية فُسرت داخل المجلس على أنها انتقاد مباشر لبعض الأسماء المقربة من الخطيب، ما ضاعف من حدة التوتر بين الطرفين.

رد فعل الخطيب

بعد ساعات من تصريحات حسام غالي؛ أبلغ محمود الخطيب أعضاء مجلس إدارة الأهلي بشكل ودي أنه لن يترشح للانتخابات القادمة لأسباب شخصية؛ على الرغم الخطوات التي اتخذها بالفعل لتشكيل قائمته الانتخابية؛ وهو ما جعل كثيرون يربطون الأمر بتصريحات غالي.

أصداء القرار تهز مجلس الإدارة

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تصل الخلافات إلى قلب مجلس إدارة الأهلي، فالهجوم الذي قاده غالي ضد الخطيب أوجد حالة من الانقسام بين الأعضاء.

في نفس الوقت، تقرر عقد اجتماع طارئ لمناقشة القرار المفاجئ لمحمود الخطيب.