رابطة الدوري الإنجليزي تهدد جماهير ليفربول بعقوبة بعد إساءات عنصرية لنجم بورنموث

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت عن فتح تحقيق في حادثة تعرض لاعب بورنموث أنطوان سيمينيو لإساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول أمس الجمعة على ملعب أنفيلد.

وكان مهاجم بورنموث، أنطوان سيمينيو، عرضة للعنصرية خلال المباراة الافتتاحية للموسم الجديد وذلك بين بورنموث وليفربول والتي انتهت بفوز الأخير على على ملعبه أنفيلد (4 ـ2).

وتوقفت المباراة مؤقتًا خلال الشوط الأول بعد ورود بلاغ عن إهانات عنصرية وجهها جمهور ليفربول للاعب بورنموث.

وقال بيان صادر عن رابطة البريمرليغ: "توقفت مباراة (الليلة) بين نادي ليفربول لكرة القدم ونادي بورنموث مؤقتًا خلال الشوط الأول بعد ورود بلاغ عن إساءة تمييزية من الجمهور، موجهة ضد أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، سيتم فتح تحقيق ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز لمكافحة العنصرية في الملاعب".

وأضاف بيان رابطة البريمرليغ: "سيتم الآن التحقيق بشكل كامل في حادثة أنفيلد، نعرب عن دعمنا الكامل للاعب والناديين، لا مكان للعنصرية في لعبتنا، ولا في أي مكان في مجتمعنا".

ولوحت رابطة الدوري الإنجليزي بفرض عقوبات على جماهير ليفربول المتسببين في صدور الإساءات العنصرية على سيمينيو قائلة: "سنواصل العمل مع الجهات المعنية والسلطات لضمان أن تكون ملاعبنا بيئة شاملة ومرحبة للجميع".

وتشهد منافسات كرة القدم الإنجليزية الكثير من الأحداث العنصرية، فبعد موجة الكراهية التي تعرض لها مهاجم توتنهام، الفرنسي ماتيس تيل، مساء الأربعاء، عقب خسارة توتنهام أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، شهدت عودة الدوري الإنجليزي الممتاز حادثة مماثلة.

ومن جهته، وجّه أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث الشكر لزملائه في الفريق ولنادي ليفربول والحكام على دعمهم بعد إبلاغ اللاعب الدولي الغاني عن تعرضه لإساءة عنصرية خلال المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة على ملعب أنفيلد.

وقالت شرطة مرسيسايد في وقت لاحق إن رجلا (47 عاما) أُبعد من ملعب أنفيلد بعد التقارير عن الإساءة العنصرية وأضافت أن تحقيقا جاريا في الواقعة.

وكتب سيمينيو عبر حسابه على منصة إنستغرام "ستبقى الليلة الماضية في أنفيلد في ذاكرتي إلى الأبد، ليس بسبب كلمات شخص واحد، بل لكيفية وقوف أسرة كرة القدم بأكملها معا".

وأضاف "شكرا لزملائي في فريق بورنموث الذين دعموني في تلك اللحظة، وإلى لاعبي ومشجعي ليفربول الذين أظهروا معدنهم الحقيقي، وإلى حكام الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تعاملوا مع الأمر باحترافية، أظهرت كرة القدم أفضل ما فيها عندما كان الأمر مهما للغاية".

وقال سيمينيو: "تسجيل هذين الهدفين جعلني أشعر كأني أتحدث اللغة الوحيدة المهمة حقا على أرض الملعب".

وتابع: "لهذا ألعب، من أجل لحظات كهذه، من أجل زملائي في الفريق، من أجل كل من يؤمن بما يمكن أن تكون عليه هذه اللعبة الجميلة، رسائل الدعم الجارفة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تذكرني لماذا أحب هذه الرياضة. نواصل المضي قدما، معا".

وبعد تقدم ليفربول 2-صفر، تمكن سيمينيو من إدراك التعادل لفريقه بفضل تسجيله هدفين في الشوط الثاني قبل أن يسجل صاحب الضيافة هدفين في وقت متأخر من المباراة ليفوز 4-2.