شعرت بالإهانة.. نيمار يكشف سبب جداله مع مشجعي سانتوس

قال نيمار إنه يواجه صعوبة في السيطرة على مشاعره عندما يتعرض للإهانة، تعليقا على دخوله في نقاش حاد مع أحد المشجعين عقب إلغاء هدف سجله في اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى هزيمة ناديه سانتوس 2-1 وتركه في منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.

وتوجه اللاعب البرازيلي (33 عاما)، الذي عانى من فترة محبطة منذ عودته إلى نادي طفولته هذا العام، إلى المدرجات في نهاية المباراة مع إنترناسيونال أول أمس الأربعاء للتحدث مع أحد المشجعين الذي بدا وكأنه ينتقده.

وأظهرت مقاطع الفيديو نيمار منزعجا ويلوح بيديه، ثم يرفع إبهامه إلى الأعلى بينما يدفعه أحد زملائه بعيدا.

وكتب نيمار عبر حسابه على موقع إنستغرام: "في خضم اللحظة، يكون من الصعب التحكم في مشاعرك عندما تتعرض للإهانة بشكل غير عادل".

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وأضاف "لن أجادل الجماهير أبدا عندما ينتقدونني على أدائي داخل الملعب، لأن لديهم الحق في القول ما إذا كنت لعبت بشكل سيئ أم لا، ولهم كل الحق في إطلاق صيحات الاستهجان ضدي".

وتابع "ما لا يمكنهم فعله هو إهانتي بالطريقة التي أهانوني بها".

وكان سانتوس يسعى جاهدا للعودة بعد تأخره بهدفين، وسجل ألفارو مارتن باريال هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبعدها بثلاث دقائق، ظن نيمار أنه سجل هدفا بتسديدة يسارية، واحتفل أمام الجماهير التي شجعته.

لكن صيحات الاستهجان دوت في أرجاء ملعب فيلا بيلميرو عندما قرر الحكم أن الكرة لم تعبر خط المرمى.

ويحتل سانتوس المركز 17 في الدوري الذي يضم 20 ناديا، إذ تهبط الفرق الأربعة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

ويمر لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بفترة عصيبة منذ عودته لسانتوس، إذ غاب عن الملاعب بسبب الإصابة مع الهلال السعودي.

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وأضاف نيمار "في اليوم الذي يعتقد فيه المشجعون أنني لم أعد قادرا على مساعدة النادي أو أنني أضر به بأي شكل من الأشكال، سأكون أول من يحزم أمتعته ويرحل".

وأردف "سانتوس هو أحد الأشياء التي تشعرني بالشغف، وطالما امتلك القوة، فسأبذل قصارى جهدي من أجله. سأركض، وأقاتل، وأصرخ، بل وحتى أجادل إذا تطلب الأمر كي أصل بسانتوس إلى المكانة التي يستحقها".