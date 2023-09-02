أنطونيو روديغر يسقط على الجمهور أثناء الاحتفال بهدف بيلينغهام (فيديو)
سقط أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، بشكل طريف على جمهور ناديه خلال الاحتفال بشكل جنوني بالهدف القاتل الذي أحرزه جود بيلينغهام في شباك خيتافي، ليجلب لفريقه فوزا ثمينا في الدوري الإسباني.
وأحرز بلينغهام هدفا في الوقت بدل الضائع ليهدي ريال مدريد الفوز 2-1 على ضيفه خيتافي، في أول مباراة لصاحب الأرض على ملعبه بدوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، اليوم السبت.
وخلال احتفال اللاعبين أمام المدرجات، قفز أنطونيو روديغر فوق اللاعبين ليسقط على الجمهور بشكل كوميدي، قبل أن يقف مرة ثانية ويواصل الاحتفال مع زملائه.
وافتتح بورخا مايورال التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 11 بعد خطأ من المدافع فران جارسيا، لكن خوسيلو مهاجم ريال أدرك التعادل بتسديدة من مدى قريب بعد الاستراحة.
وضغط ريال على خيتافي بكل قوة حتى سجل بيلينغهام، المتألق منذ انضمامه هذا الصيف من بروسيا دورتموند، هدف الانتصار لصاحب الأرض في الوقت القاتل، حيث كان في موقف رائع لمتابعة كرة سددها لوكاس فاسكيز وردها الحارس ديفيد سوريا في طريقه.
ويتصدر ريال الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد وجيرونا وبرشلونة وقادش.