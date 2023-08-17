مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي (شاهد)
أعلن مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك المعزول عن منصبه - عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات نادي الشباب السعودي لضم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق.
مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك – يمارس عمله، ولكن من خلال منصب رئيس لجنة العضويات والاشتراكات.
ونشر "مرتضى" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورة من الخطاب الذي أرسله نادي الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، وشرح تفاصيل المفاوضات.
وقال مرتضى في بيانه: "هذا الخطاب وصل نادي الزمالك، وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو، وطلب رحيل نجله، إلا أن أحمد مرتضى رحَّب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو".
وأضاف: "إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تلفونية، حتى ولو وصل العرض إلى مليار جنيه".
وكشف "مرتضى" كواليس المفاوضات، قائلًا: "انفعل الرجل المحترم وهذا حقه، لأنه نظر إلى مصلحة نجله، وتناسى أن الملايين الذين يعشقون الزمالك وبعده زيزو مصلحتهم أن يكمل زيزو باقي عقده، وانصرف الرجل المحترم".
وواصل: "فوجئنا بترويج شائعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة التي تروّج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي، يا ريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان".
واختتم: "أخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة، ارحموا ناديكم لو فعلاً أنتم زملكاوية، ولكنني أشك".
زيزو صاحب الـ27 عامًا عقده الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.
وخاض زيزو 49 مباراة مع الزمالك، الموسم الماضي، سجل فيهم 24 هدفًا وصنع 19 أخرى.