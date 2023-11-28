مفاجأة.. أنشيلوتي يملك عرضًا من مانشستر يونايتد

وأعلن أنشيلوتي رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد؛ ما يعني موافقته على تجديد العقد وتجاهل العروض الأخرى حال تلقيه عرضًا للاستمرار في سانتياغو برنابيو.

ووفقًا للصحفية أرانتشا رودريغز فإن أنشيلوتي لديه عرض من ناد إنجليزي يرتدي اللون الأحمر، في إشارة إلى مانشستر يونايتد بحسب التقارير الإسبانية، إذ يمر ليفربول وآرسنال باستقرار كبير مع المدربين ميكيل أرتيتا ويورغن كلوب.

وسبق أن ارتبط اسم أنشيلوتي بقيادة مانشستر يونايتد أكثر من مرة آخرها العام الماضي.