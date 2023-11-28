مفاجأة.. أنشيلوتي يملك عرضًا من مانشستر يونايتد
فجرت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريغز، مفاجأة بالكشف عن تلقي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عرضًا آخر بخلاف رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد معه.
ويتفاوض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع أتشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة الفريق مع نهاية عقده الذي يربطه بريال مدريد نهاية الموسم الجاري.
وأعلن أنشيلوتي رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد؛ ما يعني موافقته على تجديد العقد وتجاهل العروض الأخرى حال تلقيه عرضًا للاستمرار في سانتياغو برنابيو.
ووفقًا للصحفية أرانتشا رودريغز فإن أنشيلوتي لديه عرض من ناد إنجليزي يرتدي اللون الأحمر، في إشارة إلى مانشستر يونايتد بحسب التقارير الإسبانية، إذ يمر ليفربول وآرسنال باستقرار كبير مع المدربين ميكيل أرتيتا ويورغن كلوب.
وسبق أن ارتبط اسم أنشيلوتي بقيادة مانشستر يونايتد أكثر من مرة آخرها العام الماضي.
ووفقًا لأرانتشا فإنه رغم العرض الإنجليزي، يبقى استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد أقرب من رحيله، إذ تميل إدارة النادي الإسباني لتجديد عقده.
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا كما ضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحسب برنامج الشيرينغيتو، فإن مدرب ريال مدريد العام القادم سيكون أنشيلوتي وليس زين الدين زيدان أو تشابي ألونسو أو أي مدرب آخر.