سر عدم احتفال عبد الإله العمري بهدف النصر في مرمى الاتحاد (فيديو)

أثار عبد الإله العمري، مدافع النصر السعودي، جدلا واسعا خلال المباراة التي جمعت فريقه في مواجهة الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز النصر على الاتحاد بنتيجة "2-1"، ليحجز مقعده في المشهد الختامي للبطولة، يوم السبت المقبل.

وينتظر "العالمي" في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر، الفائز من القمة التي ستجمع بين الأهلي والقادسية، والمقررة عصر اليوم الأربعاء.

ومن ضمن المشاهد المثيرة في المباراة، ظهور العمري على مقاعد البدلاء في مشهد غريب، بعد نجاح فريقه في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 61 عن طريق البرتغالي جواو فيليكس.

كان المثير في اللقطة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن العمري لم يحتفل مع زملائه بالهدف، وبدا وكأنه حزين في مشهد أثار جدلا واسعا.

وربط الجمهور بين هذا المشهد ورفض النصر رحيل العمري خلال الأيام الماضية صوب الاتحاد أو القادسية، خاصة وأنه كان يتطلع للاستمرار مع "العميد"، بعد نهاية إعارته.

الاتحاد عرض على النصر شراء عقد العمري بعد الموسم الماضي الذي قضاه على سبيل الإعارة، ولكن "العالمي" تمسك به بقرار من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

من جانبه، قال حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر الأسبق، تعليقا على لقطة العمري: "اللاعب ارتدى قميص الاتحاد الموسم الماضي وحقق معه بطولات، وهناك احترام وتقدير وحب متبادل بينه وبين جمهور العميد. عدم احتفاله يكبره في نظر الجميع، وربما يكون سعيدا من داخله لكنه فضّل احترام الجماهير. من باب الأدب والوفاء، تقدر المدرج الذي هتف باسمك في يوم من الأيام".

وأضاف عبد الغني: "ولو حدث العكس، ولعب العمري ضد النصر بقميص الاتحاد أو جلس احتياطا، فلن يحتفل أيضا احتراما لجماهير النصر. البعض يحاول الصيد في الماء العكر، لكن ما فعله العمري نابع من شخصيته الطيبة واحترامه للجماهير، وأنا أقدره وأحترمه لأني مررت بموقف مشابه سابقا".