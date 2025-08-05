خلافي مع الخطيب انتهى.. مرتضى منصور يصدم مصطفى يونس

وجّه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، صدمة إلى مصطفى يونس، نجم الأهلي المصري السابق، بسبب استغاثة الأخير به للحضور معه في الشكاوى المقدمة ضده من قبل إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب.

وتقدم النادي الأهلي، يوم الاثنين، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نجمه السابق مصطفى يونس، بسبب ما وصفه النادي بـ"تجاوزات متكررة وإساءات مستمرة" بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارته، خلال ظهوره المتكرر في عدد من البرامج والمنصات الإعلامية، سواء عبر القنوات الفضائية أو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقدّم المدير التنفيذي للأهلي، الدكتور سعد شلبي، شكوى إلى المجلس الأعلى برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، موضحًا أن مصطفى يونس دأب على الهجوم غير المبرر على مجلس إدارة النادي، وتوجيه اتهامات وانتقادات تحمل طابعًا شخصيًّا، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما اعتبره الأهلي تجاوزًا للحدود المهنية والإعلامية.

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وجاء في نص الشكوى: "أن مصطفى يونس أساء مرارًا للنادي الأهلي ومجلسه الحالي، من خلال ظهوره في برامج مثل "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC، و"اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة MBC".

وأضاف بيان للنادي: "يأتي هذا فضلًا عن ظهوره المتكرر عبر منصة "صدى البلد"، بالإضافة إلى محتوى مرئي يقوم ببثه بنفسه على قناته الخاصة عبر موقع يوتيوب تحت اسم "مصطفى يونس".

الأهلي أرفق بشكواه أسطوانة مدمجة تتضمن تسجيلات كاملة للحلقات محل الاعتراض، إلى جانب روابط إلكترونية لمقاطع الفيديو المنشورة على قناة يونس في "يوتيوب"، بهدف دعم شكواه بالأدلة التي توثق ما وصفه النادي بـ"الإساءات العلنية الموثقة".

وخرج يونس في تصريحات إعلامية، قائلًا: "موقفي قوي، ولا أخشى أحدًا، وسأذهب إلى التحقيق ومعي المستشار مرتضى منصور، وسأتحدث بكل وضوح وسأرد على كل شيء".

بدوره، قال مرتضى في تصريحات لصحيفة "تليغراف مصر": "مع احترامي لمصطفى يونس، هذه الخلافات مكانها الطبيعي داخل البيت الأهلاوي، وأنتم زملاء وأصدقاء من سنين طويلة، وعلى الكبار التدخل والسعي للصلح بينهما".

وأضاف: "عندما نشرت منشورًا سابقًا عبر حسابي على فيسبوك بشأن تصالحي مع الخطيب والأهلي كنت صادقًا في كل كلمة كتبتها، وخلافي مع النادي الأهلي انتهى إلى الأبد، وهذا موقف واضح وليس فيه هزار".

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، إنهاء الخصومة مع مرتضى منصور، بعد أن نشأت خلافات بينهما خلال المرحلة الماضية.

ولجأ الخطيب إلى القضاء في وقت سابق، قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس منصور لمدة 6 أشهر، بسبب سبه لرئيس "المارد الأحمر" والمستشار القانوني، محمد عثمان.

وحينها كشف مرتضى منصور عن رغبته في التصالح مع الخطيب، وهو ما رد عليه أسطورة الأهلي قائلًا: "أقدّر رسالة المستشار مرتضى منصور وتأكيد تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".

وتابع: "سنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة، وعفا الله عمّا سلف".