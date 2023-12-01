الدوري الأوروبي: ليفربول إلى دور الـ16 بعد فوزه برباعية على لاسك
تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات بفوز ساحق 4-صفر على ضيفه لاسك لينتس بالمجموعة الخامسة اليوم الخميس.
وضع لويس دياز أصحاب الأرض في المقدمة بعد 12 دقيقة برأسية من عرضية جو جوميز من الجهة اليمنى قبل أن يضاعف كودي جاكبو النتيجة بعدها بثلاث دقائق فقط.
وسدد محمد صلاح ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة ويحسم النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة المجموعة بعد أن وصل إلى 12 نقطة وبعد تعادل تولوز صاحب المركز الثاني دون أهداف على أرضه أمام يونيون سان جيلواز.
أتالانتا وسبورتنغ لشبونة إلى دور الـ16
كما تعادل أتالانتا بهدف لمثله مع سبورتنغ لشبونة، ليتأهل الفريقان إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، مع حسم الفريق الإيطالي لصدارة المجموعة الرابعة ومنافسه البرتغالي للمركز الثاني.
وتقدم فريق جيان بيرو غاسبريني بههدف في الشوط الأول لجينالوكا سكاماكا قبل أن يتعادل ماركوس إدواردس في بداية الشوط الثاني للفريق البرتغالي.
وقبل جولة من نهاية دور المجموعات، سينتقل أتالانتا إلى دور الـ16 تلقائياً، في حين سيخوض سبورتنغ لشبونة دور الـ32، أمام فريق من دوري الأبطال.