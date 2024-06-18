مدافع الهلال يصدم مشجعًا بإجابة سؤال حول ميسي ورونالدو (فيديو)
وجه كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، صدمة إلى مشجع وجه له سؤالًا بشأن من يشجع ويراه الأفضل بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، أم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
وكانت جماهير نادي الهلال تداولت مؤخرًا بعض الصور والفيديوهات لكوليبالي وهو يؤدي مناسك الحج.
وتألق كوليبالي في أول موسم له مع الهلال، وتوج معه بثلاثية محلية تاريخية في عام 2024، من خلال حصد كأس السوبر، ودوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وظهر أحد المشجعين في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يسأل كوليبالي عن رأيه في الأفضل بين ميسي ورونالدو، ليجيبه النجم السنغالي: "ميتروفيتش"، في إشارة إلى زميله الصربي في الهلال ألكسندر ميتروفيتش، والذي يوجد مع منتخب بلاده حاليًا في بطولة "يورو 2024".
وساهم الثنائي كوليبالي وميتروفيتش في تحقيق موسم ناجح للغاية مع الهلال، وقادت أهداف النجم الصربي الهلال لتحقيق الثلاثية التاريخية ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ومن المقرر أن يستعد الهلال لموسمه الجديد بمعسكر في النمسا، إذ ستغادر بعثة الفريق الأول إلى النمسا بتاريخ 15-7-2024، وسيختتم نادي الهلال معسكره الإعدادي بتاريخ 3-8-2024.