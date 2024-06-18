مدافع الهلال يصدم مشجعًا بإجابة سؤال حول ميسي ورونالدو (فيديو)

وجه كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، صدمة إلى مشجع وجه له سؤالًا بشأن من يشجع ويراه الأفضل بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، أم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وكانت جماهير نادي الهلال تداولت مؤخرًا بعض الصور والفيديوهات لكوليبالي وهو يؤدي مناسك الحج.

وتألق كوليبالي في أول موسم له مع الهلال، وتوج معه بثلاثية محلية تاريخية في عام 2024، من خلال حصد كأس السوبر، ودوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.