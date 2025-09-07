صحة غزة: وفاة 5 حالات جراء المجاعة وسوء التغذية والإجمالي يرتفع إلى 387 شخصا بينهم 138 طفلا

كم دفع الأهلي السعودي في 3 صفقات أجنبية هذا الصيف؟
ماثيوس غونسالفيسالمصدر: حساب الأهلي السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 8:01 ص

نجح النادي الأهلي السعودي هذا الموسم في تدعيم صفوفه بعدة لاعبين مميزين، جعلته في صدارة أندية دوري روشن للمحترفين دعمًا لصفوفه بشكل قوي.

واستهل الأهلي موسمه في الدوري السعودي بالفوز على نيوم بهدف دون رد، وقبلها توج بلقب السوبر على حساب النصر بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم في هونغ كونغ.

وسعت الإدارة لدعم صفوف "الراقي" بقوة، حيث من المنتظر مشاركته في بضع بطولات قوية، أبرزها دوري روشن وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة، التي يحمل لقبها، وكأس الإنتركونتيننتال.

وأعلن الأهلي السعودي، أمس السبت، عن سابع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بتعاقده مع فالنتين أتانغانا، لاعب ستاد ريمس الفرنسي.

وقبل انضمام لاعب خط الوسط الفرنسي صاحب الـ 20 عامًا، تعاقد الأهلي مع 6 لاعبين، محليين وأجانب، منذ بداية الميركاتو.

وسبق أن تعاقد الأهلي مع الفرنسي إنزو ميلوت، والبرازيلي ماثيوس غونسالفيس وعبد الإله الخيبري ومحمد عبد الرحمن وزكريا هوساوي وصالح أبو الشامات.

 

 

وبحسب ما ذكره برنامج "دورينا غير"، فإن قيمة صفقة إنزو ميلوت تبلغ 28 مليون يورو، وفالنتين أتانغانا 25 مليون يورو، وماثيوس غونسالفيس بـ8 ملايين يورو، ليكون إجمالي التعاقد مع الثلاثي 61 مليون يورو.

 

 

