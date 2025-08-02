بدأ بالفعل.. الأهلي السعودي يتحرك لسد "الاحتياج الأهم"

كشفت تقارير إعلامية عن بدء النادي الأهلي السعودي تحركاته القوية في الميركاتو الصيفي، كما وعدت الإدارة الجماهير الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع مهاجم قوي.

وكان الأهلي أعلن عن ثالث صفقاته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال التعاقد مع الظهير السعودي محمد عبد الرحمن، قادمًا من الاتفاق.

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ونشر الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، صورة للاعب الشاب، معلقًا عليها "مرحبًا بك في قلعة الكؤوس، محمد عبد الرحمن أهلاوي".

عبد الرحمن يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وتم تصعيده إلى الفريق الأول للاتفاق في صيف 2023.

ومنذ ذلك الحين، شارك اللاعب الشاب مع الاتفاق في 55 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 3؛ ما أهله للانضمام إلى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الذي خاض معه بعض المباريات الودية.

ويعد عبد الرحمن ثالث صفقات "الراقي" في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما ضم "الراقي" الظهير الأيسر عبد الإله الخيبري من الرياض، ولاعب الوسط صالح أبو الشامات قادمًا من صفوف الخليج.

وأبو الشامات أحد أبناء أكاديمية النادي الأهلي السعودي، فقد نشأ وتدرّج في فئاته السنية قبل أن يخوض تجارب احترافية خارج أسوار النادي، وقبل أن يعود مجددًا هذا الصيف.

ويلتحق أبو الشامات ببعثة الأهلي في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2025–2026.

وكانت إدارة "الراقي" قد وعدت الجماهير بالسعي لضم ما بين 6 و8 لاعبين جدد، ما بين محليين وأجانب، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات الموسم المقبل.

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، عبر حسابه على منصة "إكس": "انتهت 3 صفقات محلية في صيفية الأهلي، ونسأل الله التوفيق لهم مع الكيان، تبقّى الاحتياج الأهم والملف الأجنبي على الطاولة، المفاوضات بدأت وننتظر حسمها في أقرب وقت ممكن".

وأكد وليد سعيد، في رده على متابعيه، أن إدارة "الراقي" تعمل على ضم لاعب ينشط في مركز "10"، وهو "الاحتياج الأهم" للفريق في الموسم الجديد.