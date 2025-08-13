استخدم كريستيانو رونالدو.. التعاون يرسل تحذيرا ناريا للنصر السعودي (فيديو)

أشعل نادي التعاون مبكرا المواجهة المرتقبة مع النصر السعودي في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، جدول منافسات دوري الأضواء للموسم الجديد والذي سينطلق في 28 أغسطس الجاري إذ سيحل الاتحاد حامل اللقب ضيفا على الأخدود بينما سيلعب الهلال الوصيف أمام الرياض ضمن الجولة ذاتها.

أخبار ذات علاقة أسطورة النصر السعودي يطالب بطرد الثنائي الأجنبي فورا

أخبار ذات علاقة بمشاركة النصر السعودي.. موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2 ومستويات الأندية

وستشهد الجولة الأولى أيضا استضافة الأهلي لمنافسه نيوم الصاعد حديثا لدوري المحترفين، بينما سيلعب النصر في ضيافة التعاون والشباب أمام ضيفه الخليج ويستضيف القادسية فريق النجمة الصاعد حديثا.

وسيسبق انطلاق الدوري في موسمه الجديد إقامة نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ في الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

وقام نادي التعاون بنشر فيديو عبر حسابه على منصة "تيك توك" بعنوان "نواجه النصر في الجولة الأولى؟ حسنًا لا مشكلة"، واستعرض من خلاله النادي مشاهد من مواجهات الفريق السابقة أمام "العالمي"، وكيف تمكن لاعبوه من إيقاف خطورة نجوم النصر، وكان أبرزهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ظهر في أكثر من مشهد بالمقطع المصور وكان حزينا، وفي مشهد آخر وهو يشاهد على الأريكة ما يفعله نجوم التعاون بزملائه في الفريق.

أخبار ذات علاقة ناد كبير في يلو يطلب التعاقد مع نجم النصر السعودي

وفي الموسم الماضي، فشل النصر في اقتناص بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام التعاون، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل وقتها التعاون، ترسيخ عقدته أمام النصر، حيث فشل الفريق العاصمي في الفوز عليه خلال 3 مباريات جمعت بينهما الموسم المنصرم.

وفاز التعاون على "العالمي" 1-0 في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقصيه من البطولة بشكل مبكر.

وانتهت مباراتا دوري روشن بين النصر والتعاون بالتعادل الإيجابي 1-1، أي أن "العالمي" خسر 4 نقاط أمامه، ليفشل في التأهل للبطولة الآسيوية رسميًا واكتفى بالتأهل لدوري أبطال آسيا 2.