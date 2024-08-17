يستعد فريقا الأهلي والزمالك لختام بطولة الدوري المصري، مساء اليوم السبت، بمواجهتين قويتين.

ويواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت على أرضية استاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة 34 والأخيرة من البطولة المحلية.

وتوج الأهلي، ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي، للمرة الـ44 في تاريخه.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 85 نقطة، جمعها من الفوز في 27 لقاء والتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، ولديه 51 نقطة بعد الفوز في 13 لقاء والتعادل بـ12 مباراة وتلقى 8 هزائم.

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فيما يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة، على أرضية استاد السلام.

ويبحث الزمالك عن إنهاء الموسم في المركز الثالث، وذلك حال انتصاره أو تعادله، بينما حال تعثره سيمنح الفرصة للمصري البورسعيدي لخطف هذا المركز حال فوزه على الاتحاد السكندري.

وفي المقابل، يخوض بلدية المحلة مباراته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز، قبل هبوطه في الموسم الجديد نحو دوري المحترفين، بعدما تأكد وداعه لمنافسات الدوري المصري عقب خسارته في الجولة الماضية أمام الجونة.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 9.

ويقع بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 20 لقاء.

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جدول ترتيب الدوري المصري:

1.الأهلي 33 مباراة (85 نقطة)

2.بيراميدز 34 مباراة (79 نقطة)

3.الزمالك 33 مباراة (55 نقطة)

4. سموحة 34 مباراة (54 نقطة)

5. المصري 33 مباراة (52 نقطة)

6. مودرن سبورت 33 مباراة (51 نقطة)

7.زد 33 مباراة ( 50 نقطة )

8.سيراميكا كليوباترا 33 مباراة (45 نقطة)

9.إنبي 33 مباراة (44 نقطة)

10.طلائع الجيش 34 مباراة (42 نقطة)

11.الاتحاد السكندري 33 مباراة (41 نقطة)

12.الجونة 33 مباراة (36 نقطة)

13.البنك الأهلي 33 مباراة (35 نقطة)

14.الإسماعيلي 34 مباراة (33 نقطة)

15.فاركو 33 مباراة (32 نقطة)

16. بلدية المحلة 33 مباراة (27 نقطة) هبط.

17.المقاولون العرب 33 مباراة (26 نقطة) هبط.

18.الداخلية 33 مباراة (19 نقطة) هبط.