رغم موسم النصر الكارثي.. كريستيانو رونالدو يحسم 3 جوائز

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، بعدما توّج بـ3 جوائز بالدوري السعودي للمحترفين، في حفل ختام موسم 2025-2026، رغم موسم النصر الكارثي.

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ولم يحصل النصر على أي بطولة محلية أو قارية بعد إخفاقه في التتويج بالدوري وقبله كأس السوبر، ثم الخروج من كأس خادم الحرمين، وأخيرًا وداع دوري أبطال آسيا.

جوائز فردية رغم إخفاق النصر

وعلى الرغم من تعثرات النصر، فإن رونالدو فاز بجائزة لاعب الموسم في الدوري السعودي للمحترفين،

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رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا، نال جائزة لاعب الموسم وفقًا لاختيارات الجماهير، التي تُمنح للاعب الأكثر فوزًا بجائزة رجل المباراة على مدار الموسم، بعد أن حصل على 15 جائزة رجل المباراة في 30 مشاركة في الدوري، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين.

كما تُوّج هدافًا للمسابقة بعدما سجل 25 هدفًا، ليواصل أداءه الحاسم مع الفريق العاصمي، رغم عدم تتويجه بعد بلقبه الأول في الدوري السعودي.

جائزة جديدة لصاروخ ماديرا

إلى جانب جائزة لاعب الموسم، حصل رونالدو أيضًا على جائزة "هدف الموسم"، بعدما صوّت له 19٪ من المشاركين.

الهدف جاء في الجولة الـ27 أمام فريق الرياض، عندما سدد كرة طائرة صاروخية سكنت الزاوية العليا للمرمى، ليقود النصر للفوز 2-1.

يذكر أنه وبعد شهور من التكهنات حول مستقبله، أنهى رونالدو الجدل رسميًا بتمديد عقده مع النصر لعامين إضافيين، ليبقى في المملكة حتى ما بعد عيد ميلاده الثاني والأربعين.