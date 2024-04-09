لقطة غريبة.. "الكاميرا العنكبوتية" تمنع هجمة خطيرة للنصر السعودي (فيديو)
تمريرة لابورت تتوقف
أوقفت الكاميرا العنكبوتية هجمة خطيرة لنادي النصر السعودي، خلال مواجهته مع الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ويصطدم الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في أبوظبي.
وحجز الاتحاد مقعدا في المباراة النهائية بفوزه على الوحدة بهدفين لهدف واحد.
وخلال الشوط الثاني من عمر المباراة، مرر إيمريك لابورت كرة طولية كادت أن تصبح هجمة خطيرة لنادي النصر، لكن الكرة اصطدمت بالكاميرا العنكبوتية في لقطة غريبة ونادرة.
وقام حكم المباراة بعمل إسقاط ومنح الكرة لنادي النصر مجددا.
ويتقدم الهلال على النصر بهدف من تسديدة محكمة لسالم الدوسري.