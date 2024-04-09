لقطة غريبة.. "الكاميرا العنكبوتية" تمنع هجمة خطيرة للنصر السعودي (فيديو)

أوقفت الكاميرا العنكبوتية هجمة خطيرة لنادي النصر السعودي، خلال مواجهته مع الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويصطدم الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في أبوظبي.