صورة جدة لامين يامال بقميص برشلونة تفجّر جدلا.. ما حقيقتها؟ (شاهد)

صنع النجم لامين يامال الحدث أمس الأربعاء، عندما ظهر في مراسم تمديد عقده مع برشلونة وتسليمه القميص الأيقوني للنادي الكتالوني بالرقم 10، الذي حمله قبله أساطير كبار في تاريخ النادي.

وبعد جدل واسع أعقب احتفاله الصاخب بعيد ميلاده الثامن عشر، وما رافقه من انتقادات لاذعة لمبالغته في تنظيم فعاليات غريبة في احتفال دعا إليه 200 شخصا، ظهر يامال بشكل هادئ في تسلمه القميص رقم 10 لبرشلونة فيما خطفت جدته فاطمة الأضواء عندما رافقته أثناء اللحظة الأسطورية في مسيرته.

وتداولت منصات التواصل مقاطع فيديو وصورا من احتفال لامين يامال وعائلته بالحصول على القميص الأيقوني، لكن صورة واحدة لا تزال موضع حديث الكثيرين من عشاق النجم الإسباني، وهي صورة إمرأة ترتدي قميص يامال الجديد وتُظهر الرقم 10.

الصورة المتداولة على منصة "إكس" وسائر المنصات الاجتماعية تَظهر فيها امرأة ترتدي الحجاب وتلبس قميص لامين يامال الجديد، وهو ما دفع كثيرا من النشطاء على منصات التواصل إلى القول إنها فاطمة جدة لامين يامال والشخص الأقرب إلى قلبه والأكثر تعلقا به.

أخبار ذات علاقة الجينات والوفاء.. 10 أشياء توجت لامين يامال بالرقم 10

وأضافت المصادر ذاتها أن تلك الصورة التقطتها جدة يامال عند العودة إلى المنزل احتفالا بحصول حفيدها على الرقم الأيقوني في كرة القدم، والذي حمله قبله أساطير كثيرون في النادي الكتالوني من بينهم ليونيل ميسي ومارادونا من الأرجنتين، ورونالدينيو وروماريو وريفالدو من البرازيل وغيرهم.

ولكن الصورة المتداولة على منصات التواصل لا تظهر بشكل جازم أن جدة يامال هي التي تحمل القميص بل يتعلق الأمر على الأرجح بمشجعة أخرى للنادي الكتالوني.

ويظهر من خلال عدم ارتداء حاملة ذلك الرقم 10 لقميص داخلي يغطي يديها إلى المعصمين أن الأمر لا يتعلق بفاطمة جدة يامال بحسب تعليق عدد من المتابعين.

وحصل الجناح المتألق لفريق برشلونة على القميص الشهير رقم 10 ليشكل ذلك تتويجا لموسم رائع قدمه مع الفريق.

وحصل يامال على القميص بعد موسم مذهل سجل فيه 18 هدفا و25 تمريرة حاسمة ليساعد برشلونة على التتويج بالثلاثية المحلية بإحراز الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، إلى جانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم اللاعب الشاب، الذي كان يرتدي القميص رقم 19 في الموسم الماضي، استمراره مع برشلونة بالفعل، إذ وقع على تمديد التعاقد في مايو الماضي، ليستمر في برشلونة حتى عام 2031.

وتسلم اللاعب اليوم الأربعاء القميص رقم 10 من رئيس النادي خوان لابورتا في احتفالية خاصة.

وقال يامال بعد الحصول على الرقم 10: "ميسي مهد الطريق بالرقم 10، وأنا سأقدم مشواري".

وأضاف: "إنهم ثلاثة أساطير في كرة القدم وفي النادي. كل طفل يحلم بمضاهاة ميسي ورونالدينيو ومارادونا... سأسعى جاهدا للحفاظ على هذا الإرث".

وفي مقابل التكهنات بشأن الصورة المزعومة لجدة لامين يامال، ظهر منير النصراوي والد النجم الإسباني، وهو يرقص فرحا مرتديا القميص التاريخي.

وتوجه والد يامال إلى جدارية عليها صورة نجله وهو يحتفل باللحظة المميزة في مشوار لامين يامال المذهل.

وقال يامال لذي فاز ببطولة أوروبا مع إسبانيا العام الماضي، إن هدفه المقبل هو الفوز بالألقاب التي لا تزال غائبة عن قائمة إنجازاته مثل دوري أبطال أوروبا.