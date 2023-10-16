بعد تعافيه من الإصابة.. أردا غولر يشارك في تدريبات ريال مدريد كاملة
شارك التركي أردا غولر مهاجم ريال مدريد في تدريبات فريقه كاملة، اليوم الإثنين، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.
ولم يشارك غولر حتى الآن مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق في السوق الصيفي الماضي؛ بسبب الإصابات.
وأنهى ريال مدريد أول حصة تدريبية لهذا الأسبوع اليوم الإثنين، وتدرب أردا غولر ودافيد ألابا بشكل طبيعي مع المجموعة.
وسيكون غولر متاحًا لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت 21 أكتوبر، وعلى أبعد تقدير أمام سبورتينغ براغا يوم الثلاثاء 24 في دوري أبطال أوروبا.
كما سيكون غولر جاهزاً للعودة في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر الجاري.
وكان أنشيلوتي أعلن نيته ضم غولر إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس في سانتياغو برنابيو، يوم 27 سبتمبر، لكنه تعرض لإصابة مفاجئة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى.
ودفع ريال مدريد 20 مليون يورو لفنربخشة للتعاقد مع غولر، وخطفه من برشلونة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره أوساسونا، في الجولة التاسعة.