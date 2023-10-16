بعد تعافيه من الإصابة.. أردا غولر يشارك في تدريبات ريال مدريد كاملة

ولم يشارك غولر حتى الآن مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق في السوق الصيفي الماضي؛ بسبب الإصابات.

وأنهى ريال مدريد أول حصة تدريبية لهذا الأسبوع اليوم الإثنين، وتدرب أردا غولر ودافيد ألابا بشكل طبيعي مع المجموعة.

وسيكون غولر متاحًا لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت 21 أكتوبر، وعلى أبعد تقدير أمام سبورتينغ براغا يوم الثلاثاء 24 في دوري أبطال أوروبا.

كما سيكون غولر جاهزاً للعودة في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر الجاري.