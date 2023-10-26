تغيير في موعد مباراة صن داونز والأهلي
أعلن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تعديل موعد مباراته مع الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.
وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، لكنها ستلعب باليوم نفسه لكن الساعة 15:00 عصرًا.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد التعادل خارج ملعبه مع سيمبا التنزاني 2/2 ثم التعادل 1/1 في مصر.
وسبق أن لعب الأهلي 14 مباراة أمام ماميلودي صن داونز وجميعها في دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي 5 مرات وفاز صن داونز 4 مرات وتعادلا 5 مرات.
ويجمع نصف النهائي الآخر الترجي التونسي مع مازيمبي من جمهورية الكونغو.
وهذه النسخة الأولى من الدوري الأفريقي.
وشهدت قائمة المباراة غياب إمام عاشور وأحمد عبدالقادر وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولي، وعاد للقائمة كريم نيدفيد لاعب الوسط.
وفيما يلي قائمة الأهلي للمباراة:
حراس المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق -علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم.
خط وسط: أحمد نبيل كوكا - كريم وليد نيدفيد- أليو ديانج - مروان عطية - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - كريستو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.
خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن - موديست.