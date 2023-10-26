تغيير في موعد مباراة صن داونز والأهلي

أعلن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تعديل موعد مباراته مع الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، لكنها ستلعب باليوم نفسه لكن الساعة 15:00 عصرًا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي مباراة الإياب يوم 1 نوفمبر.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد التعادل خارج ملعبه مع سيمبا التنزاني 2/2 ثم التعادل 1/1 في مصر.

وسبق أن لعب الأهلي 14 مباراة أمام ماميلودي صن داونز وجميعها في دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي 5 مرات وفاز صن داونز 4 مرات وتعادلا 5 مرات.