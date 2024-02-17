ترتيب هدافي الدوري السعودي
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته ليسجل هدفا رائعا للنصر السعودي في شباك الفتح، في المباراة التي تقام بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.
النصر يلاقي الفتح، في إطار مواجهات الأسبوع الـ20 من عمر مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2023-2024.
وجاء الهدف الأول للنصر عن طريق رونالدو في الدقيقة 16 بعدما تلقى عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها في الشباك مباشرة.
وواصل رونالدو صدارته لهدافي الدوري السعودي برصيد 21 هدفا، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال، برصيد 17 هدفا.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات.
وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة، بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات.