ترتيب هدافي الدوري السعودي

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته ليسجل هدفا رائعا للنصر السعودي في شباك الفتح، في المباراة التي تقام بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

النصر يلاقي الفتح، في إطار مواجهات الأسبوع الـ20 من عمر مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2023-2024.

وجاء الهدف الأول للنصر عن طريق رونالدو في الدقيقة 16 بعدما تلقى عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها في الشباك مباشرة.