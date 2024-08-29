"تدخل حاسم".. سر رسالة بقاء زيزو في الزمالك

كشف مصدر في نادي الزمالك عن سر إعلان أحمد مصطفى "زيزو"، نجم نادي الزمالك، بقاءه مع الفريق، وعدم الرحيل خلال انتقالات الصيف الجاري.

وحسم زيزو الأمر، وأعلن استمراره مع القلعة البيضاء في الموسم الجديد 2024-2025 رغم العروض التي تلقاها في الصيف الجاري.

ونشر "زيزو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" رسالة باللغة الإنجليزية، مساء الأربعاء، أعلن فيها بقاءه في صفوف الفريق، وقال: "الزمالك ليس مجرد ناد، بل هو عائلة، لقد أظهر لي شغفكم وولاؤكم ما يعنيه حقًا الانتماء، أنا هنا لأبقى، ليس لأي شيء، ولكن من أجلكم".

وأضاف: "المشجعون هم الذين يجعلون كل يوم مباراة مميزًا، دعونا نواصل هذه الرحلة الرائعة معًا يدًا بيد، في أي لحظة صعبة يزداد ولائي وحبي لكم. شكرًا لكم على ثقتكم بي".

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن زيزو ينتظر جلسة خاصة مع ممدوح عباس رئيس النادي السابق والداعم المادي للنادي.

وأشار إلى أن ممدوح عباس نجح في إقناع زيزو بالبقاء داخل جدران الزمالك، وسيُعَدَّل عقده ويُجدّد كما يرغب.

وأضاف أن جلسة زيزو مع عباس ستحسم بقاء اللاعب من عدمه خلال الساعات المقبلة.

وتابع أن زيزو ليس لديه مانع من البقاء في الزمالك، ولكن بشرط الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم.

وأتم أن زيزو ما زال يمتلك عرض نيوم السعودي، ولكنه ينتظر جلسته مع ممدوح عباس.