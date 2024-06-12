يورو 2024.. تجارب فنية وتكتيكية مختلفة

اليورو ساحة للتجارب

قبل الدخول في موضوعنا علينا أن نعرف أن بطولة كأس الأمم الأوروبية لطالما كانت حقلًا لتجارب فنية وتكتيكية مختلفة.

فمثلًا في يورو 1968 التي فازت بها إيطاليا كان فيروتشيو فالكاريغي، المدير الفني للأتزوري، وقتها قد استنسخ كاتيناتشو هيريرا مدرب إنتر في الستينيات.

لكن فالكاريغي أضاف بعض النقاط الخاصة به، حيث أضاف ليبرو خلف قلبي الدفاع، وقرر اللعب بصانع ألعاب وحيد، وللاستفادة من روعة الثنائي ساندرو ماتزولا وجياني ريفيريا كان يشرك واحدا منهما فقط في كل شوط.

محاولة فالكاريغي لم تكن الأولى ولا الأخيرة؛ إذ سبقته كرة هولندا الشاملة، وجاءت بعدها تيكي تاكا إسبانيا المستوحاة من برشلونة وغيرها من المحاولات التي لا تحصى.