يورو 2024.. تجارب فنية وتكتيكية مختلفة
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تقام في ألمانيا بمشاركة أفضل فرق القارة العجوز.
البطولة كانت طيلة تاريخها ساحة للتجارب التكتيكية والمحاولات المستمرة للتطوير والتحسن من أجل التفوق على الخصوم.
دعونا نستعرض معًا ماضي تلك التجارب وحاضرها، وكيف ستتعامل المنتخبات الصغيرة والكبيرة معها:
اليورو ساحة للتجارب
قبل الدخول في موضوعنا علينا أن نعرف أن بطولة كأس الأمم الأوروبية لطالما كانت حقلًا لتجارب فنية وتكتيكية مختلفة.
فمثلًا في يورو 1968 التي فازت بها إيطاليا كان فيروتشيو فالكاريغي، المدير الفني للأتزوري، وقتها قد استنسخ كاتيناتشو هيريرا مدرب إنتر في الستينيات.
لكن فالكاريغي أضاف بعض النقاط الخاصة به، حيث أضاف ليبرو خلف قلبي الدفاع، وقرر اللعب بصانع ألعاب وحيد، وللاستفادة من روعة الثنائي ساندرو ماتزولا وجياني ريفيريا كان يشرك واحدا منهما فقط في كل شوط.
محاولة فالكاريغي لم تكن الأولى ولا الأخيرة؛ إذ سبقته كرة هولندا الشاملة، وجاءت بعدها تيكي تاكا إسبانيا المستوحاة من برشلونة وغيرها من المحاولات التي لا تحصى.
ابتكارات موتا وتأثيرها على إيطاليا
تياغو موتا، المدير الفني لنادي بولونيا، يحقق مع فريقه الإيطالي نتائج رائعة ومستويات مميزة وسط كبار الكالتشيو.
موتا عُرف عنه في بداية مسيرته التدريبية طرقه المثيرة للجدل في التدريب، حيث بدأ مشواره بطريقة دعاها 2-7-2.
طريقة موتا تعتمد على إشراك الحارس في اللعب بشكل كثيف، وعلى زيادة المحاولات الهجومية على الخصوم طيلة دقائق المباراة.
حتى الآن لم تؤثر طريقة موتا على إيطاليا ومنتخبها، لكن قد نرى لوتشيلوني سباليتي المدير الفني الهجومي لإيطاليا، يتأثر بها قريبًا، بالأخص بعد تصريحاته عن تغيير أسلوب إيطاليا الدفاعي خلال مباريات يورو 2024.
ورطات الصغار التكتيكية
ضد المنتخب الكبيرة لا يجد السمك الصغير نفسه قادرًا على جمع أي نقاط، فقط يتلقى الطعم ويتم ضربه بالثلاثة أهداف وبالأربعة ويحقق السمك الكبير الفوز بسهولة.
لذلك في العديد من السنوات وجد الصغار أنفسهم في ورطة اللعب أمام أكبر أسماء القارة، ووجدوا لأنفسهم حلًا بشكل فوري.
الحل الأسهل هو التكتل والدفاع، الطرح بهذا الشكل يجعل الأمر يبدو سهلًا حقًا، لكنه ليس كذلك على الإطلاق.
فالدفاع بهذا الشكل يحتاج تفاهما كبيرا صعبا إيجاده في المنتخبات حيث يلعب اللاعبون لأيام معدودة طوال الموسم.
حلول الكبار المبتكرة
مع زيادة الكثافة الدفاعية من الفرق الصغيرة طمعًا في نقطة أو أكثر من خصم يصنف أفضل منهم اضطر الكبار لإيجاد طرق أخرى نحو المرمى.
الحلول في الواقع تتلخص في عدة أمور، لعل أبرزها التسديد من الخارج والكرات الثابتة وغيرها من الأمور.
الكرات الثابتة تحتاج لابتكار تكتيكي، فالجميع رأى كيف أوقفت فرق الليغا ليونيل ميسي بطرق مبدعة عن التسجيل من ضربة ثابتة، فقرر هو ولويس سواريز بتغيير طريقة التسديد، وعاد الأرجنتيني لهز الشباك من جديد.
الخلاصة
هناك صراعات عديدة بين كبار وصغار في "يورو 2024" ربما بعضها سيخيب الآمال، لكن المؤكد أن غالبيتها سيفرض على مدربيها سيناريوهات قد تخدم خلق طرق وتكتيكيات جديدة.
فهل تنجح تلك الطرق الجديدة في حسم صراع العمالقة والمغمورين في وقت قريب؟ أم نجد البعض يلجأ للطرق القديمة سعيًا للحفاظ على فريقه بعيدًا عن المخاطرات؟!