يستعد عالم الرياضة لاستقبال دورة جديدة للألعاب الأولمبية من خلال ألعاب "باريس 2024" وهي النسخة 33 من الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستشهد مشاركة 406 رياضيين عرب يمثلون 22 دولة عربية.

ولم تحقق المشاركة العربية في تاريخ الأولمبياد نتائج خارقة رغم أن الرياضيين العرب كانوا حاضرين دائمًا على منصة التتويج الأولمبي.

و"يروي" التاريخ الأولمبي العديد من البطولات للرياضة العربية التي ظهرت لاول مرة في دورة ستوكهولم 1912 عن طريق المبارز المصري أحمد حسنين في مسابقة سلاح الشيش حيث كان الرياضي العربي الوحيد في الأولمبياد.

وبعد 8 سنوات شاركت مصر من جديد وتحديدًا في دورة 1920، ثم اقتصر الأمر على الرياضة المصرية في دورة 1924 التي احتضنتها باريس وحتى تلك النسخة لم تشارك عربيًا سوى مصر دون الحصول على أية ميدالية أولمبية.

وأحرز الرياضيون العرب 129 ميدالية 32 منها ذهبية، و31 فضية و64 برونزية طيلة مشاركتهم في دورات الألعاب الأولمبية حتى النسخة الأخيرة في 2021.

الرباع المصري نصير يدخل التاريخ

وانطلاقًا من دورة أمستردام في العام 1928، بدأت الرياضة العربية في إثبات وجودها في الساحة الأولمبية، وذلك عندما أحرز الرباع المصري سيد نصير الذي أحرز ذهبية رفع الأثقال للوزن خفيف الثقيل لتكون تلك الميدالية أول إنجاز عربي، فيما تمكن مواطنه إبراهيم مصطفى من نيل ذهبية المصارعة الرومانية لوزن خفيف الثقيل في الألعاب ذاتها.

وبدوره، أضاف إلى الغطاس المصري فريد سميكة فضية الغطس من المنصة الثابتة والبرونزية من المنصة المتحركة.

وتوقفت الألعاب الأولمبية في عامي 1940 و 1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، ومع استئنافها في دورة لندن عام 1948، شاركت كل من العراق وسوريا ولبنان لأول مرة، بالإضافة لمصر.

وتجدد تألق الرياضة المصرية عندما حصد رياضيوها ذهبيتين للرباعين محمود فياض وإبراهيم شمس، وفضية للرباع عطية حمودة وذلك في منافسات رفع الأثقال.

كما توج المصارع محمود حسن بفضية ببرونزية للمصارع إبراهيم عرابي في منافسات المصارعة الرومانية.

القمودي بطل من ذهب

كما شهدت الدورات الأولمبية حتى نسخة ميونخ 1972، تألق العداء التونسي محمد القمودي في المسافات الطويلة وذلك بعدما تمكن من إهداء تونس والرياضة العربية 4 ميداليات (ذهبية وقضية وبرونزيتين).

وفي دورة طوكيو 1964 التي شهدت بداية المشاركة الجزائرية، حصد العرب ميداليتين: فضية وبرونزية كانت إحداهما عن طريق العداء التونسي محمد القمودي بفضية سباق 10 آلاف متر والملاكم حبيب قلحية ببرونزية.

وفي دورة مكسيكو 1968 عاد محمد القمودي ليحقق إنجازًا كبيرًا بتتويجه بذهبية 5 آلاف م وبرونزية 10 آلاف مهديًا بذلك أول ميدالية ذهبية لتونس في تاريخ مشاركاتها.

ألعاب القوى: اختصاص مغربي

في دورة لوس أنجلوس 1984 شاركت 19 دولة عربية وهو العدد الأكبر منذ انطلاق الألعاب.

وحصد العرب في هذه الدورة 6 ميداليات: ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، بينما تميزت بإحراز الرياضيات العربيات على أول ميدالية عربية حيث حققت العداءة المغربية نوال المتوكل ذهبية في ألعاب القوى في سباق 400م حواجز، وكانت المتوكل أول إمرأة عربية تفوز بذهبيه في الأولمبياد.

وفي النسخة ذاتها حقق العداء المغربي سعيد عويطة ذهبية 5000 متر، وحقق المصري محمد رشوان فضية في منافسات الجودو في الوزن الثقيل كما حصدت كل من سوريا والجزائر أول ميدالياتها في الألعاب الأولمبية.

وفي سؤول 1988 شارك 21 وفدًا عربيًا، حصدت الرياضة العربية أربع ميداليات وذلك عن طريق العداء المغربي مولاي إبراهيم بوطيب الذي أحرز الذهبية فيما تحصل مواطناه عبد الحق عشيق برونزية الملاكمة وسعيد عويطة برونزية سباق 800 متر والجيبوتي أحمد صالح برونزية في سباق الماراثون، وكانت تلك أول ميدالية في تاريخ جيبوتي.

وفي دورة أطلنطا 1996 شاركت 22 دولة عربية بما فيها فلسطين وجزر القمر لأول مرة، وأحرز العرب سبع ميداليات (ثلاث ذهبية وأربع برونزيات).وهي المرة الأولى التي أحرزوا فيها ثلاث ميداليات ذهبية، وذلك لكل من الجزائري نور الدين مرسلي في سباق 1500 م، والسورية غادة شعاع في مسابقة السباعية، والملاكم الجزائري حسين سلطاني.

أما في نسخة سيدني 2000 حصل العرب على 14 ميدالية (ذهبية وثلاث فضيات وعشر برونزيات)، وكانت تلك الدورة رابع أفضل مشاركة عربية من حيث عدد الميداليات وخلال أولمبياد أثينا 2004، رسخ العداء هشام الكروج سيطرة المغرب على منافسات ألعاب القوى عندما حقق إنجازًا تاريخيًا بنيل ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين بعد فوزه بسباقي 1500 و 5000 متر.

تألق السباحة التونسية

في بكين 2008 شاركت 22 دولة عربية، وحصد العرب 8 ميداليات من بينها ذهبية واحدة توج بها السباح التونسي أسامة الملولي بإحرازه ذهبية 1500 متر سباحة حرة.

وكرر الملولي إنجازه في ألعاب لندن 2012 عندما أحرز ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، كما أحرز العداء الجزائري توفيق مخلوفي على ذهبية في سباق 1500 متر والعداءة التونسية حبيبة الغريبي ذهبية سباق 3000 متر موانع للسيدات.

في دورة ريو دي جينيرو 2016 حقق الكويتي فهيد الديحاني ذهبية العرب الثانية في الرماية بعد ذهبية الأردني أحمد أبو غوش في التايكواندو مُسجلين أول ذهبيتين لبلديهما في تاريخ الأولمبياد.

وفي أولمبياد 2020، النسخة الأخيرة في طوكيو، جددت السباحة التونسية حضورها اللافت في الأولمبياد من خلال السباح أحمد أيوب الحفناوي الذي أصبح عن عمر 18 عامًا، أصغر سباح عربي يتوج بميدالية ذهبية وذلك بإنجازه في سباق 400 متر سباحة حرة.

وخلال ألعاب طوكيو حقق العرب أفضل عدد من الميداليات المتنوعة في تاريخ الألعاب الأولمبية برصيد 18 ميدالية متنوعة منها 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و9ميداليات برونزية وكان نصيب الأسد للرياضيين المصريين بست ميداليات من بينها ذهبية وفضيتان و3 برونزيات.