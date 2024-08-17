كاد البرازيلي رونالدينيو، نجم برشلونة السابق، أن يضع نفسه في ورطة كبيرة عندما كان قريبًا للغاية من أن يكون متزوجًا من سيدتين في الوقت نفسه.

جاء هذا الحادث عام 2018، بعد أن أرهق المدافعين في الملاعب العالمية وذاع صيته في كل مكان وأصبح أحد أفضل نجوم كرة القدم على الإطلاق.

وقتها أوشك أسطورة كرة القدم أن يظهر بشكل جريء للغاية خارج الملاعب أيضًا، عندما كشفت تقارير صحفية عن شروعه في الزواج من سيدتين في الوقت نفسه.

كان رونالدينيو مرتبطًا عاطفيًا ببريسيلا كويلو، وهي العلاقة التي استمرت ست سنوات، لكنها لم تكن علاقة معتادة أبدًا.

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ارتبط النجم البرازيلي في الوقت ذاته بسيدة أخرى هي بياتريس سوزا، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات وقتها.

يتمحور الجزء المثير في تلك القصة حول أمر آخر غير ارتباطه بكلتيهما في الوقت نفسه، فقد كان يعيش معهما في مكان واحد بقصره، الذي يقع في ريو دي جانيرو والذي تبلغ قيمته ستة ملايين يورو.

خرجت والدة بيرسيلا، ماريا في حديث صحفي وقتها وانتقدت النجم البرازيلي وعلاقته بابنتها، وأكدت أنهما يجلبان العار لعائلتها.

وقالت بيرسيلا: "ابنتي بقيت في ذلك المكان فقط لأنها تحب رونالدينيو، هو لديه غرفة نوم لكل واحدة منهما، لن يكونا معًا في السرير نفسه أبدًا".

وأضافت: "في أحد الأيام يكون مع بيرسيلا، واليوم الآخر يكون مع بياتريس، لقد كان يمنحهما المبلغ نفسه من المال كل شهر، ويأتي لهما بالهدايا نفسها، وفي مرة منح كل واحدة ساعة رولكس".

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كان من المفترض أن يتزوج رونالدو بيرسيلا وبياتريس معاً في الحفل نفسه في البرازيل في عام 2018، وكان النجم البرازيلي يتخذ ترتيبات الزواج بالفعل، بحسب ما نشرت تقارير صحفية عديدة، حيث كان قد خطبهما في حفل بسيط في عام 2017، لكن تلك الزيجة لم تتم أبدًا دون الكشف عن ملابسات إضافية.

ويعاقب القانون البرازيلي أي شخص يتزوج أكثر من سيدة واحدة بالحبس لمدة قد تصل إلى ست سنوات.