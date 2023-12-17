الأهلي يحسم مصير موديست مع الفريق (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا بشكل نهائي الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث لم يثبت اللاعب كفاءته منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وتعرض موديست للطرد المباشر بعد مشاركته كبديل في مواجهة نادي الاتحاد السعودي بمستهل مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها الفريق الفوز (3-1).

ويستعد الأهلي لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية فلومينينسي، يوم الإثنين المقبل الموافق الـ18 من ديسمبر، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.