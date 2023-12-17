الأهلي يحسم مصير موديست مع الفريق (فيديو)
كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا بشكل نهائي الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث لم يثبت اللاعب كفاءته منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.
وتعرض موديست للطرد المباشر بعد مشاركته كبديل في مواجهة نادي الاتحاد السعودي بمستهل مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها الفريق الفوز (3-1).
ويستعد الأهلي لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية فلومينينسي، يوم الإثنين المقبل الموافق الـ18 من ديسمبر، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر برنامجه: "كأس العالم للأندية كانت الفرصة الأخيرة لإظهار أنتوني موديست ما ينتظره منه الأهلي منذ قدومه في الصيف إلى القلعة الحمراء، ولكنه لم يُقنع في الدوري أو قاريًّا، وكان كولر، مدرب الفريق، توقع أنه سيكون قادرًا على التأقلم والنجاح فاصطحبه لمونديال الأندية كفرصة أخيرة، ولكنه طرد في مشاركة لمدة 3 دقائق".
وأضاف: "موديست سيغيب عن مباراة فلومينينسي وقد لا نراه في البطولة وربما لن تجده في الأهلي بعدها، لأن مسؤولي النادي بدأوا من الآن البحث عن عرض لرحيل موديست عن الأهلي في يناير المقبل".
وتابع: "أيضًا الأهلي شغال على ملف بديل مصري وأمامه فرصة للتعاقد مع مروان حمدي، مهاجم المصري البورسعيدي، ولكن لو نجح الأهلي في تسويق موديست قد يضم بديلًا أجنبيًّا في الميركاتو الشتوي".
فيما قال الإعلامي أمير هشام: "موديست غير موفق مع الأهلي وغير جاهز ولن يجهز، وكما يقال (الأهلي رمى طوبة اللاعب) فرصته انتهت، ولدي معلومة وخبر أن موديست بعد العودة من الإمارات عقب لعب الفريق كأس السوبر النادي سيتواصل مع وكيله من أجل فسخ التعاقد في شهر يناير".
وأردف: "ما سيحدث بقناعة مارسيل كولر، الذي شعر أن اللاعب غير موفق تمامًا، وتم الاستقرار بالترحيب من كولر برحيل اللاعب في الميركاتو الشتوي، بفسخ التعاقد بالتراضي أو النادي سيعطي اللاعب بقية مستحقاته لهذا الموسم وتوجيه الشكر له، الموضوع حسم وانتهى".
وتابع: "ما علمته أن الأهلي سيتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، وهناك أكثر من اسم تم عرضهم على كولر بالفعل منهم لاعب إيفواري وآخر من غانا".
ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، من أصل 9 مشاركات في البطولة.
ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد فلومينينسي ضد المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا ريد الياباني في نهائي البطولة.