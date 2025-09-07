أسطورة ليفربول يصدم كريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

تحدث ستيف نيكول، أسطورة ليفربول السابق، عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وتواجدهما في نهائيات كأس العالم القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

لا يزال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أبرز نجمين في عالم كرة القدم، بعدما هيمن الثنائي على اللعبة لما يقارب عقدين من الزمن. ومع وصولهما إلى المرحلة الأخيرة من مسيرتهما، يقتربان من خوض ما قد يكون آخر كأس عالم لهما في 2026.

ميسي أعرب مراراً عن شكوكه بشأن قدرته على المشاركة في المونديال المقبل، مؤكداً أنه يفضل التركيز على كل مباراة على حدة بدلاً من التفكير على المدى الطويل، خاصة في ظل معاناته الأخيرة مع الإصابات.

أما رونالدو، فقد اعترف بالفعل بأن عينه على كأس العالم العام المقبل، وذلك خلال توقيعه عقده الجديد مع نادي النصر السعودي، مشيراً إلى أنه يسعى للحفاظ على لياقته البدنية ليكون متاحاً لخدمة ناديه وكذلك منتخب البرتغال.

وأكد المدافع السابق، البالغ من العمر 64 عاما، أن الأسطورة كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب أساسيا مع منتخب البرتغال بعكس منافسه الأرجنتيني.

وقال ستيف نيكول لقناة ESPN: "ينبغي أن يشارك ميسي في كأس العالم، عندما تصل إلى المراحل الأخيرة من مسيرتك، عندما تبلغ من العمر 38-39 عامًا، تبدأ الأمور بالسير ضدك، ثم تبدأ بالتساؤل عن نفسك، ولكن عندما تمتلك الإمكانيات التي يمتلكها ميسي، فلماذا لا تسمح له باللعب كبديل على الأقل؟".

وأضاف أسطورة ليفربول: "لم أسمع أحدًا يقول: (ميسي لا يستطيع فعل هذا) أو (ميسي لا يفعل ذلك الآن)، بالتأكيد، لا أعتقد أن كريستيانو يستطيع فعل الكثير مما فعله في الماضي، إنهما لاعبان مختلفان تمامًا، ورونالدو، رغم براعته في إنهاء الهجمات، يعتمد كثيرًا على الجانب البدني، أما ميسي فلا يعتمد كثيرًا على الجانب البدني، يُلحق الضرر بالخصم في مناطق ضيقة، وفي لحظات قليلة، يلتقط التمريرة ويضع الكرة في الشباك".

وأكد ستيف نيكول أن النجم البرتغالي يجب ألا يلعب أساسيا مع منتخب بلاده، موضحا: "لا ينبغي أن يبدأ كريستيانو أساسيًا مع البرتغال، نحن لا نقول ذلك عن ليونيل ميسي، نحن لا نقول إنه لا ينبغي له أن يبدأ أساسيًا مع الأرجنتين، لذا فإن وجوده، وعدم ظهور أي علامات تراجع بقميص التانغو، يعني أنه يجب أن يكون حاضرًا في كأس العالم 2026، لا أعتقد أن هناك أي نقاش".

ولعب ستيف نيكول لفريق ليفربول في الفترة ما بين 1981 و1994 وتوج برفقته بـ11 لقبًا منها دوري أبطال أوروبا 1984 والدوري الإنجليزي 4 مرات، كما مثل منتخب اسكتلندا في 27 مباراة.

الأرجنتين ضمنت بالفعل التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، وأعلن ليونيل ميسي أنه سيغيب عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام الإكوادور.

أما منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، فبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم، أمس السبت، عندما اكتسح أرمينيا بخماسية نظيفة على ملعب "فازغين سركسيان الجمهوري".

وتتصدر البرتغال مجموعتها بـ3 نقاط، وتضم المجموعة السادسة كلًّا من المجر وأيرلندا وأرمينيا، وتستعد لملاقاة المجر في الجولة الثانية، الثلاثاء المقبل.