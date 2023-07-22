سبب غياب أردا غولر عن تدريبات ريال مدريد

لم يظهر التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، المنضم حديثا للفريق قادما من فنربخشة، في التدريبات اليوم السبت، خلال المعسكر المقام في أمريكا.

وأثار غياب غولر عن التدريبات تساؤلات جماهير الفريق التي كانت تمني النفس برؤيته في إحدى الوديات التي سيخوضها الميرنغي في معسكره الحالي.

ووفقا لما ذكرته الصحفية أرانشا رودريغيز، والمقربة من ريال مدريد، فإن "غولر يشعر بعدم الراحة في إحدى ساقيه".