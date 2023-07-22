سبب غياب أردا غولر عن تدريبات ريال مدريد
لم يظهر التركي أردا غولر، لاعب ريال مدريد، المنضم حديثا للفريق قادما من فنربخشة، في التدريبات اليوم السبت، خلال المعسكر المقام في أمريكا.
وأثار غياب غولر عن التدريبات تساؤلات جماهير الفريق التي كانت تمني النفس برؤيته في إحدى الوديات التي سيخوضها الميرنغي في معسكره الحالي.
ووفقا لما ذكرته الصحفية أرانشا رودريغيز، والمقربة من ريال مدريد، فإن "غولر يشعر بعدم الراحة في إحدى ساقيه".
وأظهرت إحدى الصور المتداولة للاعب الشاب وهو يضع ضمادة على ساقه اليمنى ويتواجد على سيارة "غولف" صغيرة.
وانتقل غولر إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من فنربخشة التركي، مقابل 18 مليون يورو.
ويرتبط غولر، البالغ من العمر 18 عامًا، بعقد مع النادي الإسباني، حتى صيف عام 2029.
وكانت صحيفة "آس" أشارت في تقرير أخير لها إلى أن هناك خطة وضعها ريال مدريد لإكساب غولر كتلة عضلية دون أن يفقد سرعته وقدرته على الإبداع، وكذلك زيادة قدرته على التحمل.
وسيلعب ريال مدريد خلال المعسكر ضد ميلان ومانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.
وسيخوض الفريق الملكي أولى مبارياته الودية في هذه الجولة يوم الأحد 23 يوليو على ملعب روز بول في باسادينا، بمقاطعة لوس أنجليس، أمام ميلان.
وسيمكث الميرنغي في لوس أنجليس حتى يوم الثلاثاء 25 يوليو، وسيتوجه لاحقا إلى هيوستن لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء التالي.
ثم سينتقل إلى دالاس لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة؛ وأخيرًا إلى أورلاندو للعب أمام يوفنتوس في الثاني من أغسطس قبل العودة إلى إسبانيا.
وسيبدأ ريال مدريد موسمه بمواجهة أتليتك بلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.