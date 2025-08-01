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رياضة

على رأسهن كيم كاردشيان.. أشهر 5 عاشقات لكريستيانو رونالدو

على رأسهن كيم كاردشيان.. أشهر 5 عاشقات لكريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو مع جورجيناالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 3:15 م

كتب: نور الدين ميفراني

يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكنه أيضا أشهر لاعب كرة القدم حاليا على المواقع الاجتماعية وخارج ملاعب كرة القدم.

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وتميزت حياة النجم البرتغالي في شبابه بقصص علاقاته النسائية وحبه للحياة، وظهرت في حياته نساء فاتنات عبرن عن عشقهن للنجم البرتغالي.

ولا زال كريستيانو رونالدو معشوق الجماهير عبر العالم، خصوصا النساء الرياضيات أيضا، لما يقدمه من قدوة في مجال العمل الرياضي والنجاح المتواصل.

ونقدم أبرز الفاتنات اللواتي عشقن النجم البرتغالي:

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جورجينا رودريغيز

بالطبع هي الأولى، فهي حاليا زوجته ورفيقته منذ 2016 وله منها طفلان.

التقيا حين كان لاعبا في ريال مدريد وكانت عاملة في متجر، وهي حاليا تعد أشهر زوجات اللاعبين في العالم.

وأنتجت شبكة نيتفليكس فيلمًا حول حياتها وهي حاليا مؤثرة وسيدة أعمال مشهورة.

 

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إيرينا شايك

الحسناء الروسية وعارضة الأزياء الشهيرة دخلت في علاقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة 5 سنوات من 2010 إلى 2015.

وشكلا ثنائيا مثيرا، كانت أخبارهما مصدر إثارة لكل المجلات والمواقع العالمية.

 

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أليشا ليمان

لاعبة كرة القدم الحسناء ونجمة يوفنتوس والمنتخب السويسري أبدت إعجابها سابقا بالنجم البرتغالي كشخص وكادت أن تسبب أزمة له مع زوجته جورجينا رودريغيز.

ورغم كونها صرحت سابقا بأنها تفضل ميسي كلاعب، لكنها عاشقة للنجم البرتغالي.

 

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جوردانا جارديل

أول علاقة حب حقيقة في حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبا في سبورتينغ لشبونة كانت مع الحسناء البرازيلية جوردانا جارديل شقيقة المهاجم البرازيلي الشهير ماريو جاردل زميله آنذاك في الفريق.

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كيم كارديشيان

المؤثرة الأمريكية الشهيرة كيم كارديشيان دخلت في علاقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2010.

وتواعدا عدة مرات وشوهدا يتبادلان القبلات لكن علاقتهما لم تستمر طويلا.

ورغم ذلك تعد كيم من المعجبات بالنجم البرتغالي.

 

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ملكات الجمال وعارضات أزياء

 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجسده الرائع واهتمامه بمظهره مكنه من عاشقات ومعجبات حسناوات دخلن في علاقة حب معه، من بينهم الروسية ماريا شارابوفا لاعبة التنس الشهيرة، وملكة جمال ويلز السابقة إيموجين توماس، وملكة جمال البرتغال السابقة مارينا رودريغيز.

ومن ضمن معجبات رونالدو سليلة عائلة المال والشهرة باريس هيلتون، وعارضات الأزياء الهندية بيبياشا باسو والإيطالية ليتيزيا فيليبي، والممثلات لوسيانا أبرو وكارينا باكي وديانا تشافيز.

 

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