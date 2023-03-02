عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا إلى الفوز على أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
من المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الثلاثاء 4 مارس، على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.
منح المغربي عبدالصمد الزلزولي فريقه أوساسونا فوزًا ثمينًا بنتيجة 1/0 على ضيفه أتلتيك بلباو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء.
وجاء هدف الزلزولي في الدقيقة 47 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 4 مارس على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.
والمتأهل من مواجهة أتلتيك بلباو وأوساسونا سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبرشلونة.
وسيلعب ريال مدريد ذهاب الكلاسيكو، الخميس، على ملعب سانتياغو برنابيو والإياب في الكامب نو يوم 5 أبريل.
وبرشلونة أكثر فريق تتويجًا بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا، ثم أتلتيك بلباو برصيد 23 لقبًا، ثم ريال مدريد برصيد 19 لقبًا، وأتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب.
وتوج فالنسيا باللقب 8 مرات، وإشبيلية 5 مرات، وريال سوسيداد مرتين.