الزمالك يمدد عقد نجمه

قرر نادي الزمالك تمديد تعاقده مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

وأعلنت قناة الزمالك أن عبد الشافي مدد تعاقده مع النادي لموسم رياضي واحد، ينتهي في صيف 2025.

وقرر مجلس إدارة الزمالك استمرار محمد عبد الشافي ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، تقديرًا لمشواره مع الفرق، وقيامه بتلبية النداء وقت الحاجة له.

وأشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ39 عامًا وقع على عقود تجديده، في حضور حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

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وغاب عبد الشافي عن الزمالك في الموسم الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن الزمالك يستعد للمشاركة في بطولة السوبر المصرية المقرر إقامتها في دولة الإمارات بين 20 و24 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز يوم 20 أكتوبر.