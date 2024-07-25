نجح ريال مدريد الإسباني في العثور على "خليفة" مثالي لأسطورته سيرخيو راموس الذي غادر الفريق الملكي قي صائفة 2021 بعد مسيرة ملهمة كان خلالها فاعلا في أعظم إنجازات الفريق الملكي الكروية محليا وقاريا وعالميا، وذلك وفق ما كشفته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن لاعب منتخب إسبانيا للناشئين، وفئة دون 19 عاما في الفريق الملكي "خوان مارتينيز" يعدّ واحدا من النجوم الصاعدين في أكاديمية النادي ويبشر من خلال المستويات التي يقدمها بأن يكون بمثابة "راموس" جديد في ملعب سان تياغو بيرنابيو.

وقالت المصادر ذاتها إن مارتينيز (16 عاما) سيلتحق قريبا بتدريبات الفريق الأول بعد أن كان المفاجأة السارة لفريق الشباب في الريال.

وتطرقت الصحيفة إلى الشبه الكبير بين خوان مارتينيز، الشاب ذي الستة عشر ربيعا، وسيرخيو راموس القائد التاريخي للريال.

وأضافت أن النجم الواعد التحق خلال الموسم الماضي بفريق الشباب (دون 19 عاما) وقدم أداء لافتا وهو ما يوحي بأن إمكانية التحاقه بتدريبات الفريق الأول تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال موسم 2024 ـ 2025 بات أمرا مؤكدا.

وخاض المدافع الشاب عدة مباريات في فريق الريال (دون 19 عاما) بين الدورات التدريبية والمباريات، وحقق مع كتيبة المدرب أربيلوا 41 فوزًا وخمسة تعادلات وخسارة واحدة وتوج بثلاثة ألقاب.

كما خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب (youth league) مع الفريق الملكي خلال موسم 2023 ـ 2024.

وقالت "ماركا": "يبدو خوان مارتينيز إحدى المفاجآت التي يخفيها المدرب ألفارو أربيلوا الذي سيقدم للفريق الأول واحدا من اللاعبين الواعدين جدا، وهو مدافع يشبه سيرخيو راموس، زميل أربيلوا نفسه في الفترة الذهبية للريال".

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن "مارتينيز لديه ملامح تشبه إلى حد بعيد سيرخيو راموس عندما كان في نفس السن، ليس فقط على الجانب البدني، حيث يبدو الشعر الطويل هو القاسم المسترك الرئيسي، ولكن أيضًا في طريقة اللعب لأن خوان هو مدافع موهوب، ويتمتع بلياقة بدنية مميزة تتطابق بشكل تام تقريبا مع ما كان يملكه راموس ( يبلغ طولة 1.88 متر)".

ومن الواضح أن اللاعبين يشتركان أيضًا في الشخصية القوية والشجاعة وهو ما دفع مدرب ريال مدريد لأقل من 19 عاما ألفارو أربيلوا إلى إلحاقه بالفريق وذلك في عامه الأول في هذه الفئة في انتظار أن يكون ضمن تدريبات الفريق الأول ليخطو أولى خطواته هناك وفقا لماركا.

ويلعب خوان مارتينيز أيضا في منتخب إسبانيا للناشئين (دون 17 عاما) وشارك في كأس أمم أوروبا لتلك الفئة خلال شهر مايو الماضي.