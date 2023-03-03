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رياضة

صحف رياضية: برشلونة يستخرج الذهب.. الحكام يجمعون الصفوف.. والكثير من الهستيريا في الكلاسيكو

الصحف تركز على فوز برشلونة على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: برشلونة يستخرج الذهب

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ريال مدريد، وكتبت: "برشلونة يستخرج الذهب".

الصحيفة اهتمت بقضية دفع برشلونة أموالا لنائب رئيس الحكام نغريرا، وكتبت: "قضية نغريرا: كل الحكام متعاونون إلا واحد".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.

سبورت: عمل في البرنابيو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "عمل في البرنابيو".

الصحيفة اهتمت بقضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نغريرا، وكتبت: "نفى الحكام وجود تزوير في قضية نغريرا".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.

موندو ديبورتيفو: الحكام يجمعون الصفوف

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "لا مثيل له".

الصحيفة اهتمت بقضية نائب رئيس الحكام السابق نغريرا، وكتبت: "الحكام يجمعون الصفوف: لسنا فاسدين".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.

أس: الكثير من الهستيريا

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "الكثير من الهستيريا، القليل من التاريخ".

الصحيفة اهتمت برد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على قضية برشلونة غيت، وكتبت: "مسؤول حكومي كان يعرف القضية ولم يبلغ".

غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.

ليكيب: المهم أن تكون عادلا

ركزت الصحيفة على مباراة نيس واوكسير في الدوري الفرنسي من خلال تصريح مدرب نيس ديديه ديغارد، وكتبت: "ديديه ديغارد: المهم أن تكون عادلا".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
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