ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ريال مدريد، وكتبت: "برشلونة يستخرج الذهب".الصحيفة اهتمت بقضية دفع برشلونة أموالا لنائب رئيس الحكام نغريرا، وكتبت: "قضية نغريرا: كل الحكام متعاونون إلا واحد"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "عمل في البرنابيو".الصحيفة اهتمت بقضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نغريرا، وكتبت: "نفى الحكام وجود تزوير في قضية نغريرا"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "لا مثيل له".الصحيفة اهتمت بقضية نائب رئيس الحكام السابق نغريرا، وكتبت: "الحكام يجمعون الصفوف: لسنا فاسدين"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "الكثير من الهستيريا، القليل من التاريخ".الصحيفة اهتمت برد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على قضية برشلونة غيت، وكتبت: "مسؤول حكومي كان يعرف القضية ولم يبلغ"..ركزت الصحيفة على مباراة نيس واوكسير في الدوري الفرنسي من خلال تصريح مدرب نيس ديديه ديغارد، وكتبت: "ديديه ديغارد: المهم أن تكون عادلا".