صحف رياضية: برشلونة يستخرج الذهب.. الحكام يجمعون الصفوف.. والكثير من الهستيريا في الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مدريد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "الكثير من الهستيريا، القليل من التاريخ".

الصحيفة اهتمت برد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على قضية برشلونة غيت، وكتبت: "مسؤول حكومي كان يعرف القضية ولم يبلغ".