تعليق مثير من غوارديولا على لقطة انفعال كيفين دي بروين ضده

وحجز مانشستر سيتي مكانًا في نهائي دوري أبطال أوروبا إذ سيلعب مع إنتر ميلان يوم الـ10 من يونيو.

وشوهد لاعب خط الوسط البلجيكي وهو يشير بيديه إلى مدربه وقال له "اخرس".

واندلع التوتر بين دي بروين وغوارديولا في وقت مبكر من الشوط الثاني ويظهر في مقطع فيديو فقدان دي بروين الكرة أمام إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد وهو ما أغضب غوارديولا الذي طالب لاعبه بالتمرير لكن دي بروين رفع ذراعيه بغضب ورد "اخرس".