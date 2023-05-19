تعليق مثير من غوارديولا على لقطة انفعال كيفين دي بروين ضده
علق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على لقطة انفعل كيفين دي بروين عليه، خلال فوز فريقه على ريال مدريد 4/0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.
وحجز مانشستر سيتي مكانًا في نهائي دوري أبطال أوروبا إذ سيلعب مع إنتر ميلان يوم الـ10 من يونيو.
وشوهد لاعب خط الوسط البلجيكي وهو يشير بيديه إلى مدربه وقال له "اخرس".
واندلع التوتر بين دي بروين وغوارديولا في وقت مبكر من الشوط الثاني ويظهر في مقطع فيديو فقدان دي بروين الكرة أمام إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد وهو ما أغضب غوارديولا الذي طالب لاعبه بالتمرير لكن دي بروين رفع ذراعيه بغضب ورد "اخرس".
ورد غوارديولا على هذ الموقف قائلا: "نحن نصرخ في بعضنا بعضا، يعجبني ذلك التصرف في بعض المباريات".
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في بعض الأحيان يمكن أن يكون عفويا وأنا أحب هذه الطاقة"
وقال المدرب الإسباني: "أنت لا ترى كم مرة صرخ في وجهي في ملعب التدريب".
يذكر أنه بفضل هذه المباراة تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصاره الكبير على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.
ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا في ثاني وصول لنهائي المسابقة حيث خسر النهائي أمام تشيلسي موسم 2020/2021.
ولم يسبق لمانشستر سيتي أن لعب أمام إنتر ميلان وستكون مواجهتهما في النهائي يوم 10 يونيو أول مباراة رسمية بين الفريقين.