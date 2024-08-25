في الوقت الذي فاجأ فيه النجم البرتغالي وجناح النصر السعودي كريستيانو رونالدو متابعيه بإنشاء قناة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يبدو أنه كان يركض خلف إنجاز تاريخي بالوصول بحجم متابعيه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي إلى مليار متابع بالتزامن مع اقترابه من تحقيق حلم الهدف رقم 1000 بقميص النادي السعودي.

مليار متابع

ويطمح النجم البرتغالي بلوغ المليار متابع على مختلف منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتمتع بمتابعة هائلة بلغت نحو 950 مليون متابع في إجمالي المنصات.

ففي وقت كتابة هذا النص، بلغ عدد متابعي حساب رونالدو على منصة إكس 112.5 مليون متابع و170 مليون متابع على فيسبوك، ويعد كريستيانو رونالدو أيضًا أكثر شخص يتم متابعته على "إنستغرام"، حيث يملك عددًا هائلًا من المتابعين يصل إلى 636 مليون متابع فضلًا عن 30 مليون مشترك على يوتيوب.

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الهدف رقم 1000

طموحات رونالدو في تحقيق رقم قياسي في العالم الافتراضي تقابلها طموحات في الواقع الفعلي، وفي عالم الرياضة، إذ يسعى رونالدو لبلوغه هدفه الألف بقميص نادي النصر.

وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى 50 هدفا بقميص النصر في الدوري السعودي بعد تسجيله في مرمى الرائد، بمستهل مشوار الفريق بدوري روشن للموسم الحالي.

وحقق رونالدو هذا الإنجاز في 48 مباراة، ليصبح ثالث لاعب أجنبي في تاريخ النصر يسجل 50 هدفاً في دوري المحترفين، بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي تاليسكا.

رونالدو هو ثاني أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً مع النصر، خلف حمد الله الذي سجلها خلال 42 مباراة فقط، كما أصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجل 50 هدفاً، بعد حمد الله والسوري عمر السومة.

ويحتاج "الدون" إلى هدفين للوصول إلى 900 هدف على الأصعدة كافة، بعد تسجيله الهدف رقم 898 في شباك الرائد.

وقبل ارتداء قميص النصر، سبق أن لعب رونالدو لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي (في حقبتين) وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وسجل الهداف التاريخي لكرة القدم 5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة و145 هدفا مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال مدريد و101 هدف مع يوفنتوس، فيما رفع رصيده مع النصر إلى 67 هدفا حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، سجل قائد المنتخب البرتغالي 130 هدفا.

وقال رونالدو في تصريحات سابقة له: "أنا فخور بأنني في هذه السن، وما زلت أقاتل وأنافس على أعلى مستوى احترافي، إنه شيء رائع أن أجد نفسي في هذه المكانة، ما يدفعني للاستمرار".

اليوتيوبر رونالدو

وكان النجم البرتغالي واصل حصاد المشتركين على قناته على يوتيوب بمعدل قياسي محطّم للأرقام، حيث أصبح يملك عددَ معجبين أكبر من قناتي نادي مانشستر يونايتد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجتمعين بمعدل قياسي محطّم للأرقام.

يأتي ذلك بعد قرار رونالدو خوض تجربة إنشاء محتوى على يوتيوب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأثبت فورًا أنه أحد أشهر الأشخاص على هذا الكوكب، فبعد ساعات قليلة من إطلاق قناته، تجاوزت قناة اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا حاجز المليون مشترك.

منذ ذلك الحين، أظهرت قناة رونالدو نموًّا هائلًا مع أكثر من 42 مليون مشترك في وقت كتابة هذه السطور، وهو رقم من المؤكد أنه سيستمر في الارتفاع.

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أرقام قياسية

نتيجة لذلك، جذب رونالدو بالفعل عددًا من المشتركين أكثر مما حصدت قناة أي فريق لعب له خلال مسيرته، فلم يتجاوز عدد مشتركي سبورتينغ لشبونة (322,000)، ومانشستر يونايتد (9.31 مليون)، ريال مدريد (14.9 مليون)، ويوفنتوس (8.41 مليون)، حتى إنه تجاوز برشلونة الفريق الأكثر متابعة على يوتيوب والذي يملك 17.9 مليون مشترك.

ويمتلك النجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات عدد مشتركين أكبر من قناة الدوري الإنجليزي الممتاز (7.35 مليون)، ودوري كرة القدم الأمريكية (13 مليونًا)، و"UFC" الذين يملكون 18.6 مليون مشترك.

كما تجاوز رونالدو أيضًا أرقام المشتركين الضخمة التي تملكها كل من FIFA (21.5 مليون) وNBA (22 مليونًا)، ومع ذلك، فقد تجاوز بالفعل عددًا من المؤثرين البارزين الذين يكرسون حياتهم المهنية في صناعة المحتوى على يوتيوب.