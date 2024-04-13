ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعثر أمام بورنموث
لم يفز يونايتد الآن في أربع مباريات بالدوري
سجل برونو فرنانديز ثنائية ليقود مانشستر يونايتد لتعادل غير مقنع 2-2 مع مضيفه بورنموث ليتراجع الفريق للمركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت.
وأنقذ اللاعب البرتغالي فريقه مرتين بعدما تقدم بورنموث في مناسبتين بشكل مستحق عبر دومينيك سولانكي وجاستن كلويفرت.
ولم يفز يونايتد الآن في أربع مباريات بالدوري ويملك 50 نقطة من 32 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد.
صنع بورنموث مجموعة من الفرص في الشوط الأول وتقدم عبر سولانكي قبل أن يتعادل فرنانديز على عكس سير اللعب في الدقيقة 31.
واستغل كلويفرت المزيد من ضعف الدفاع لاستعادة تقدم بورنموث بعد فترة وجيزة لكن فرنانديز سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد لمسة يد على آدم سميث ليدرك التعادل.