ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعثر أمام بورنموث

ولم يفز يونايتد الآن في أربع مباريات بالدوري ويملك 50 نقطة من 32 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد.

صنع بورنموث مجموعة من الفرص في الشوط الأول وتقدم عبر سولانكي قبل أن يتعادل فرنانديز على عكس سير اللعب في الدقيقة 31.

واستغل كلويفرت المزيد من ضعف الدفاع لاستعادة تقدم بورنموث بعد فترة وجيزة لكن فرنانديز سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد لمسة يد على آدم سميث ليدرك التعادل.