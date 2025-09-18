مانشستر سيتي خامسا.. أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر سيتي الفوز في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا وذلك على حساب نابولي الإيطالي (2 ـ 0) أمس الخميس في ختام الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري.

وأحرز إرلينغ هالاند الهدف الأول للسيتي وهو الهدف الذي يحمل الرقم 50 للمهاجم النرويجي في دوري الأبطال، قبل أن يضيف البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثاني لأبطال نسخة 2023.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من الانتصارات في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا إلى 76 فوزا، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد صاحب الأمجاد الضائعة في المسابقة القارية الكبرى.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الأول في ترتيب الأندية الإنجليزي الأكثر تحقيقا للفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك برصيد 153 انتصارا أي ضعف عدد انتصارات مانشستر سيتي.

وفي المركز الثاني، يأتي ليفربول صاحب الألقاب الستة في دوري أبطال أوروبا برصيد 137 انتصارا في تاريخ مشاركاته في البطولة يليه آرسنال برصيد 103 متقدما بانتصارين اثنين على تشيلسي (101 انتصارا) في حين يملك مانشستر سيتي 76 انتصارا ليحتل المركز الخامس بين أندية إنجلترا.

ويعود سبب وجود السيتي في المركز الخامس، كأقل أندية البريمرليغ تحقيقا للفوز أوروبيا، إلى أن الفريق لم يكن يشارك بانتظام إلا منذ العقد الأخير تقريبا وتحديدا منذ 2012.

وتشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 6 أندية إنجليزية للمرة الأولى في تاريخ البطولة وهي ليفربول وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال ونيوكاسل ومانشستر سيتي.