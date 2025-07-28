الأهلي السعودي ينذر منافسيه بـ8 صفقات نارية

أصدر النادي الأهلي السعودي بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، وجّهه إلى جماهيره، بشأن سياسة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا سعيه لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المحلية والعالمية، وفق خطة فنية مدروسة.

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وكان الأهلي قد أجرى معسكرًا إعداديًا، إذ شارك في دورة كومو الودية، وخسر فيها أمام نادي كومو بثلاثية، ثم تعادل في مباراة أخرى أمام نادي سيلتيك الأسكتلندي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

ويخوض الأهلي مباراة نصف نهائي السوبر السعودي 2025 أمام نادي القادسية، بعد تأهله للمشاركة في البطولة بديلًا عن الهلال، في حين يواصل استعداداته لخوض غمار المنافسات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

كما تنتظر الأهلي منافسات قوية، أبرزها الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وبطولتي دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وعد للجماهير

أكد البيان أن إدارة النادي تتبع استراتيجية واضحة في سوق الانتقالات، تبدأ بتخفيض عدد اللاعبين غير المرغوب فيهم من قبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، قبل الشروع في التعاقد مع لاعبين جدد، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية بشكل منظم، مع الحرص على السرية لحين اكتمال الإجراءات.

وقال الأهلي في بيانه: "إلى جمهورنا الغالي.. تؤكد شركة نادي الأهلي حرصها على مواكبة تطلعاتكم، وإدراكها للدور المحوري الذي تلعبونه في دعم مسيرة النادي".

وأضاف: "تعمل الشركة حاليًا على تنفيذ خطة فنية متكاملة للفريق الأول، استعدادًا للموسم المقبل، مع مراعاة حجم الاستحقاقات القادمة، وما تتطلبه من تعزيزات وفقًا لرؤية الجهاز الفني".

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وتابع: "تضع الشركة ضمن أولوياتها تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين والعالميين، يتراوح عددهم بين 6 إلى 8 لاعبين، لرفع مستوى التنافسية وتغطية جميع المراكز وفق رؤية الجهاز الفني".

واختتم: كما تُجرى المفاوضات بشكل منظم، مع الالتزام الكامل بسرية التفاصيل حرصًا على مصلحة الفريق، وسيتم الإعلان عن الصفقات فور اكتمالها".