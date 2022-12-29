في يوم التفوق على والده.. هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي
أصبح النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الشاب أسرع لاعب يسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك خلال 14 مباراة فقط.
وتفوق المهاجم البالغ عمره 22 عاما على كيفن فيلبس الذي وصل لهذا الرقم خلال 21 مباراة وأندرو كول خلال 23 مباراة والهولندي رود فان نيستلروي ودييغو كوستا وتوني يبواه وجميعهم سجلوا 20 هدفا خلال 26 مباراة، وفقا لإحصائيات OPTA.
واحتاج هالاند نفس العدد من المباريات (14 مباراة) لتسجيل 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس العدد الذي خاضه من المباريات ليسجل 20 هدفا بالدوري.
كما تجاوز إرلينغ رقم والده ألفي هالاند لاعب سيتي السابق الذي سجل 19 هدفا خلال 181 مباراة في الدوري الممتاز عندما كان لاعبا.
وواصل هالاند التألق تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، حيث سجل 25 هدفا في 20 مباراة تحت قيادة غوارديولا ليصبح أسرع هداف يصل إلى هذا الرقم تحت قيادة غوارديولا مع أندية الدرجة الأولى، متفوقا على بطل العالم ليونيل ميسي الذي سجل هذا العدد من الأهداف في 28 مباراة والكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق خلال 30 مباراة والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع سيتي في 35 مباراة والفرنسي تييري هنري في 41 مباراة.
وتفوق المهاجم النرويجي على كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عندما سجل 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري الممتاز أي أكثر مما سجله مهاجم مانشستر يونايتد السابق (18 هدفا خلال موسم 2021/2022 بالكامل.
ويملك هالاند فرصة كبيرة لتحطيم أفضل أرقام رونالدو الشخصية في تسجيل 48 هدفا في الدوري بموسم واحد.
وسجل هالاند، الذي لم يشارك في كأس العالم 2022 في قطر لعدم تأهل النرويج للبطولة، هدفين في فوز مانشستر سيتي 3-1 خارج ملعبه على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووافق هالاند على الانتقال إلى مانشستر سيتي في مايو/آيار الماضي قادما من بروسيا دورتموند الذي أحرز معه 85 هدفا في 88 مباراة خاضها في جميع المنافسات مع النادي الألماني منذ 2020.
واحتل هالاند المركز الأول في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وفي دوري الأمم الأوروبية أيضا.