في يوم التفوق على والده.. هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي

واحتاج هالاند نفس العدد من المباريات (14 مباراة) لتسجيل 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهو نفس العدد الذي خاضه من المباريات ليسجل 20 هدفا بالدوري.

كما تجاوز إرلينغ رقم والده ألفي هالاند لاعب سيتي السابق الذي سجل 19 هدفا خلال 181 مباراة في الدوري الممتاز عندما كان لاعبا.

وواصل هالاند التألق تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، حيث سجل 25 هدفا في 20 مباراة تحت قيادة غوارديولا ليصبح أسرع هداف يصل إلى هذا الرقم تحت قيادة غوارديولا مع أندية الدرجة الأولى، متفوقا على بطل العالم ليونيل ميسي الذي سجل هذا العدد من الأهداف في 28 مباراة والكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق خلال 30 مباراة والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع سيتي في 35 مباراة والفرنسي تييري هنري في 41 مباراة.

وتفوق المهاجم النرويجي على كريستيانو رونالدو قائد البرتغال عندما سجل 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري الممتاز أي أكثر مما سجله مهاجم مانشستر يونايتد السابق (18 هدفا خلال موسم 2021/2022 بالكامل.

ويملك هالاند فرصة كبيرة لتحطيم أفضل أرقام رونالدو الشخصية في تسجيل 48 هدفا في الدوري بموسم واحد.