الدوري الإيطالي يسعى لزيادة إيرادات البث التلفزيوني عالميا لثلاثة أضعاف

كشفت وثيقة داخلية أن مسؤولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يسعون لزيادة عائدات حقوق البث دوليا بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول 2030 في ظل ركود النمو المحلي، ضمن مساعيهم لتقليص الفجوة المالية مع باقي بطولات الدوري الأوروبية الكبرى.

وبلغت إيرادات بيع حقوق بث دوري الدرجة الأولى الإيطالي عالميا في الفترة بين 2021 و2024 نحو 670 مليون يورو (657 مليون دولار)، وهو تُسع الإيرادات التي حققها الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أكثر مسابقة كرة قدم محلية تحقيقا للأرباح في العالم.

وكشفت وثيقة داخلية أن رابطة الدوري الإيطالي افتتحت مقرا في نيويورك، وتخطط لتدشين مكاتب في لندن وأبوظبي ضمن مدن أخرى لتحقيق قيمة أكبر في الأسواق الرئيسية لوسائل الإعلام الأجنبية.

كما تدرس الرابطة المشاركة في محتويات مختلفة بينها الأفلام الوثائقية على غرار السلسلة التي أطلقتها منصة "نتفليكس" والتي ساعدت مسابقة فورمولا 1 لسباقات السيارات في توسيع قاعدتها الجماهيرية.

وبموجب خطة أعدها الرئيس التنفيذي للرابطة لويجي دي سيرفو، فإن الرابطة تتوقع أن إيرادات حقوق البث العالمية قد تصل إلى 1.1 مليار يورو في الفترة بين 2024 و2027، وإلى نحو 1.9 مليار يورو في الفترة بين 2027 و2030.

وتوقعت الرابطة أن إيرادات حقوق البث محليا قد تصل إلى 3.2 مليار يورو في الفترة بين 2024 و2027، مقارنة بنحو 2.9 مليار يورو حققتها بموجب العقد الذي ينتهي في 2024.

وقد تزيد الإيرادات محليا بنسبة بسيطة لتصل إلى 3.4 مليار يورو في الفترة بين 2027 و2030.

وجاءت هذه التقديرات في وثيقة قدمتها الرابطة لأنديتها العشرين ضمن استعداداتها لبدء فترة التقدم بعطاءات حقوق البث التلفزيوني العام المقبل.

وتدرس الرابطة انشاء شركة منفصلة لإدارة حقوق البث التلفزيوني في محاولة لتعزيز عائداتها في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم محليا.

وقد تفتح هذه الخطوة المجال أمام شركات استثمار خاصة مهتمة بالاستثمار في حقوق البث الخاص بالدوري الإيطالي، على خطى بطولتي الدوري الإسباني والفرنسي.

وسيناقش مسؤولو الأندية مشروع إنشاء الشركة في اجتماع، يوم الجمعة، بعدما تواصلت سيرشلايت كابيتال ومقرها نيويورك، ومجموعة استثمارات خاصة بقيادة كارلايل للاستثمار في حقوق البث.

وأخفقت الرابطة العام الماضي في التوصل لاتفاق بشأن الحقوق الإعلامية بقيمة 1.7 مليار يورو مع مجموعة من الصناديق بقيادة "سي.في.سي كابيتال بارتنرز"؛ بسبب معارضة بعض أنديتها بينها يوفنتوس ولاتسيو.