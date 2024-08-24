يفتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في منافسات دوري روشن للمحترفين، مساء اليوم السبت، بمواجهة مضيفه الخلود.

ويخرج الاتحاد لمواجهة مثيرة خارج الديار في الجولة الأولى للدوري السعودي أمام الخلود الصاعد حديثا.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الخلود أمام الاتحاد في الجولة الأولى للدوري السعودي:

بنزيما يقود تشكيل الاتحاد

التشكيل الرسمي لنادي الخلود

لؤي مشعبي رئيس الاتحاد يرد تحية الجماهير

انطلاق اللقاء

الدقيقة 15: تسديدة بعيدة من فواز الصقور

إنقاذ رائع من لويز فيليبي مدافع الاتحاد وخروجه للإصابة لصالح مهند الشنقيطي

الدقيقة 23: كرة عرضية من فواز الصقور

الدقيقة 34: مهند الشنقيطي يبعد محاولة للخلود

تمريرة طولية من كانتي وعرضية ضعيفة من الصقور

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف