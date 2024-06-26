شاختار دونيتسك الأوكراني يعلن رسميا التعاقد مع نجم منتخب تونس

ويعد علاء غرام البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي خط الدفاع الصاعدين بقوة في الدوري التونسي، حيث خاض مع فريقه الصفاقسي خلال موسم 2023 ـ 2024 أكثر من 18 مباراة في الدوري، وسجل 4 أهداف.

وأصبح غرام، الذي يرتبط مع الصفاقسي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، أحد الركائز الأساسية في دفاع منتخب نسور قرطاج حيث كان ضمن قائمة نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار فضلًا عن خوضه الدورة الودية للعاصمة الإدارية الجديدة التي احتضنتها مصر في مارس الماضي.

وفي آخر موسم له مع الصفاقسي، حمل غرام شارة قيادة ناديه وساهم في تحقيق المركز الثالث في الدوري التونسي، وهو المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية للعام المقبل.