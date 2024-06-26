شاختار دونيتسك الأوكراني يعلن رسميا التعاقد مع نجم منتخب تونس
أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الاربعاء بشكل رسمي عن ضم مدافع النادي الصفاقسي ومنتخب تونس علاء غرام إلى صفوفه لمدة 5 سنوات.
ورحب نادي شاختار دوتيتسك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي بعلاء غرام الذي أمضى عقدًا مع الفريق، يمتد حتى جوان 2029.
وكان مسؤولو شاختار الأوكراني أنهوا اتفاقهم منذ أسبوعين مع نظرائهم في الصفاقسي لضم علاء غرام مدافع الفريق مقابل صفقة قيمتها 2 مليون يورو.
ويعد علاء غرام البالغ من العمر 22 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي خط الدفاع الصاعدين بقوة في الدوري التونسي، حيث خاض مع فريقه الصفاقسي خلال موسم 2023 ـ 2024 أكثر من 18 مباراة في الدوري، وسجل 4 أهداف.
وأصبح غرام، الذي يرتبط مع الصفاقسي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، أحد الركائز الأساسية في دفاع منتخب نسور قرطاج حيث كان ضمن قائمة نسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار فضلًا عن خوضه الدورة الودية للعاصمة الإدارية الجديدة التي احتضنتها مصر في مارس الماضي.
وفي آخر موسم له مع الصفاقسي، حمل غرام شارة قيادة ناديه وساهم في تحقيق المركز الثالث في الدوري التونسي، وهو المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية للعام المقبل.
يشار إلى أن غرام بدأ مسيرته مع نادي سكك الحديد الصفاقسي الذي فرط فيها في بداية مسيرته الكروية للنادي الصفاقسي، وتضمن عقد خروجه بندا ينص على أن فريق الأصلي نادي سكك الحديد سيحصل على 10 بالمائة من قيمة انتقاله إلى أي نادي آخر، وهو ما يعني أن ناديه الأم سيتحصل على 200 ألف يورو.