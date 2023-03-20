فيسنتي مورينو مدرب الشباب السعودي على رادار إشبيلية

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وضع إدارة نادي إشبيلية الإسباني، فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب السعودي ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة إشبيلية وضعت اسم مورينو ضمن خياراتها، لتدريب الفريق بديلا عن الأرجنتيني خورخي سامباولي بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية أن فالنسيا يحاول أيضا تكثيف مفاوضاته للتعاقد مع مورينو، لتولي قيادة الفريق الفنية، علما أن عقد مورينو مع الشباب ينتهي في 30 يونيو المقبل.