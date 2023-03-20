فيسنتي مورينو مدرب الشباب السعودي على رادار إشبيلية
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وضع إدارة نادي إشبيلية الإسباني، فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب السعودي ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية الموسم المقبل.
ووفقا للصحيفة، فإن إدارة إشبيلية وضعت اسم مورينو ضمن خياراتها، لتدريب الفريق بديلا عن الأرجنتيني خورخي سامباولي بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.
وسبق أن كشفت تقارير صحفية أن فالنسيا يحاول أيضا تكثيف مفاوضاته للتعاقد مع مورينو، لتولي قيادة الفريق الفنية، علما أن عقد مورينو مع الشباب ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأعلنت إدارة الشباب في يوليو 2022، التعاقد رسميا مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو لتولي قيادة الفريق الفنية.
وتولى مورينو البالغ من العمر 48 عاما، تدريب نادي إسبانيول في صيف 2020، بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وكان له دور بارز في الصعود بالفريق لدوري الدرجة الأولى قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.
وبدأ المدرب الإسباني مسيرته التدريبية في 1995 مع الفئات السنية لفالنسيا، ثم انتقل بعدها إلى أونتينيينت، كما سبق له تدريب عدة أندية مثل جواديكس وخيريث، وريال مايوركا.
ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.