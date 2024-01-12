مدرب كوت ديفوار يواجه مشاكل هجومية قبل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

وتنطلق البطولة غدا السبت، إذ يلعب منتخب كوت ديفوار المضيف مع منافسه غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية.

وقال جاسكيه في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن مهاجمه سيباستيان هالير سيغيب عن المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو غدا السبت مع استمرار تعافيه من إصابة في الكاحل.

وأضاف المدرب أن مدى جاهزية مهاجم بروسيا دورتموند البالغ عمره 29 عاما للمباراة الثانية في المجموعة الأولى أمام نيجيريا الأسبوع المقبل غير مؤكد أيضا.

وقال جاسكيه إنه توجد أيضا مخاوف بشأن لياقة المهاجم نيكولاس بيبي الذي انضم للتشكيلة بعد استبعاده العام الماضي لكنه يعاني من إصابة في الركبة.

وأضاف: "بيبي خاض 30 دقيقة في المباراة الودية يوم السبت الماضي (الفوز 5-1 على سيراليون) لكنه لا يزال غير جاهز تماما. لقد تعرض لإصابة في الركبة مع فريقه طرابزون سبور الشهر الماضي ونحن نعمل على إدخاله في التشكيلة ببطء".