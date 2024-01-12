مدرب كوت ديفوار يواجه مشاكل هجومية قبل افتتاح كأس الأمم الأفريقية
أقر جان لويس جاسكيه مدرب كوت ديفوار الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بأنه يعاني من مشاكل هجومية قبيل افتتاح كأس الأمم الأفريقية غدا السبت.
وتنطلق البطولة غدا السبت، إذ يلعب منتخب كوت ديفوار المضيف مع منافسه غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية.
وقال جاسكيه في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن مهاجمه سيباستيان هالير سيغيب عن المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو غدا السبت مع استمرار تعافيه من إصابة في الكاحل.
وأضاف المدرب أن مدى جاهزية مهاجم بروسيا دورتموند البالغ عمره 29 عاما للمباراة الثانية في المجموعة الأولى أمام نيجيريا الأسبوع المقبل غير مؤكد أيضا.
وقال جاسكيه إنه توجد أيضا مخاوف بشأن لياقة المهاجم نيكولاس بيبي الذي انضم للتشكيلة بعد استبعاده العام الماضي لكنه يعاني من إصابة في الركبة.
وأضاف: "بيبي خاض 30 دقيقة في المباراة الودية يوم السبت الماضي (الفوز 5-1 على سيراليون) لكنه لا يزال غير جاهز تماما. لقد تعرض لإصابة في الركبة مع فريقه طرابزون سبور الشهر الماضي ونحن نعمل على إدخاله في التشكيلة ببطء".
وتظل كوت ديفوار المرشح الأوفر حظا للفوز على منافستها الصغيرة في غرب أفريقيا مع تزايد التوقعات بشأن فرصها في النجاح في البطولة.
ولم يعمل جاسكيه بالقارة أبدا قبل توليه المنصب، لكن بعد 20 شهرا على تعيينه أصبح مطلوبا منه الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب الدولة المضيفة.
وقال المدرب البالغ عمره 70 عاما، والذي يتمتع بخبرة واسعة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وعمل سابقا مساعدا لمدرب فرنسا لوران بلان، إنها كانت تجربة تعلم سريعة لكنها كانت تحديا مثيرا وإنه يستمتع بهذه الفرصة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أريد أن أستمتع بالبطولة والأجواء والخبرة. نشعر بالضغط، لكنني لا أعتقد أنه ضغط إضافي. هدفي تحويل هذا الضغط إلى شيء إيجابي ودافع لمنحنا الثقة. هذا الضغط له جانب جيد جدا ويجب علينا الاستفادة منه، هذه هي الرسالة التي كنت أعطيها لفريقي".
لكن جاسكيه حذر من جودة منافسه الذي لم يفز بعد بأي مباراة في النهائيات ويحتل المركز 103 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) بفارق 54 مركزا عن ساحل العاج.
وقال جاسكيه: "نريد أن نبدأ بشكل جيد ولكن مع منح الاحترام الواجب لمنافسنا، الذي يشكل خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة ولكننا بحاجة للسيطرة على المباراة".
واختتم: "لقد تغلبوا على نيجيريا في التصفيات ونعلم أنهم يملكون لاعبين جيدين خاصة المهاجم ماما بالدي الذي يلعب الآن في أولمبيك ليون".