مبابي يصدم مشجعا لريال مدريد (صور)

صدم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، مشجعا لريال مدريد الإسباني، بعدما رفض التوقيع على لافتة قدمها المشجع للنجم المنتظر انتقاله الصيف المقبل للفريق الملكي.

وعشية المباراة التي يحل فيها باريس سان جيرمان ضيفا على ريال سوسيداد، الثلاثاء، ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، قدم المشجع لافتة لمبابي كتبت عليها عبارات: "مبابي، تعال إلى منزلك"، مع شعار لريال مدريد، وكان النجم الفرنسي على وشك التوقيع للمعجب، إلا أنه تراجع بمجرد أن قرأ العبارات.

ولم يتم الكشف عما حملته اللافتة من عبارات أخرى، لكن قرار مبابي صدم المشجع المدريدي، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية.

ويواجه باريس سان جيرمان، الثلاثاء، ريال سوسيداد ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، بعد أن انتهى لقاء الذهاب لصالح الفريق الباريسي بثنائية نظيفة، قبل ثلاثة أسابيع.