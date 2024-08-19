كشف كمال شعيب، محامي مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، حال الوصول إلى التصالح مع عائلة المتوفى، الذي اصطدم بسيارته، وحبس على إثر الواقعة.

ويتواجد فتوح في السجن حاليا، بعد دهس أحمد الشبكي، أحد رجال الشرطة، في طريق الساحل الشمالي، خلال سفره لقضاء فترة إجازة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من قبل الجهاز الفني، يوم 11 أغسطس.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات أحمد فتوح، اليوم الإثنين، أمام محكمة جنايات مطروح.

وأحالت النيابة العامة قضية فتوح إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ بجانب إحراز مخدر الحشيش مع اللاعب أثناء حادث السير بجانب ثبوت تعاطيه المخدرات.

ويواجه أحمد فتوح عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات بسبب تهمتي القتل الخطأ وإحراز مخدر الحشيش.

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وقال شعيب في تصريحات تلفزيونية: "الجلسة الأولى اليوم، واللاعب في كرب عظيم ومشكلة كبيرة أسأل الله أن يُخرجه منها، الجلسة وارد أن يكون فيها مرافعة، وكون الحادثة قضاء وقدرا هذا سيكون له مسار جيد في القضية".

وأضاف: "التصالح مع أهل المتوفى سيفرق كثيرًا في القضية، وهذا قانوني، لأننا كلنا معرضون لمثل هذا الموقف".

وبسؤاله بأنه حال تم التصالح بين فتوح وعائلة المتوفى هل سيخرج من محبسه على ذمة القضية؟، أجاب: "هذا أمر يعود للقضاء، إنما القضايا التي تندرج تحت بند الرأي العام تفرق، لكن لو تم التصالح سيسهل هذا الأمر على المحامين، القضية لن تنتهي، لكن ستسهل موقف اللاعب".

وزار وفد من نادي الزمالك أسرة الراحل السيد الشبكي، مساء الأحد، وتواجد ضمن الوفد مجموعة من لاعبي الفريق الأبيض على رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بجانب مصطفى الزناري وسيف فاروق جعفر.

ويسعى نادي الزمالك لإقناع أسرة الفقيد بقبول الدية المقدمة من جانب اللاعب والتنازل عن قضية القتل الخطأ ليبقى فتوح في مواجهة اتهام إحراز مخدر الحشيش.