اتهموني إن البطولة موجهة لرونالدو.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد فوز النصر

أطلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج تعليقا ناريا بعد فوز النصر على نظيره الرياض، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

واستعاد النصر صدارة دوري روشن، بعد الفوز على ضيفه الرياض (5-1) في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان الاتحاد فاز بصعوبة على النجمة (1-0)، أمس، ليستقر على رأس جدول الترتيب بـ9 نقاط، إلا أن حامل اللقب تراجع للمركز الثاني بعد فوز النصر، المتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط، في المركز الـ13.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية: "أين الذين كانوا يهاجمونني قبل بداية الدوري وصرحت أن هذا الموسم ذو ملامح صفراء، وقالوا إنني أشكك في الموسم وأنه دوري لمراضاة كريستيانو رونالدو، والبعض انتقدني ودخلوا في نيتي وطالبوا بتدخل هيئة الإعلام، بل البعض طالب بالذهاب للجهات القضائية ضد شخص قال رأيا فنيا".

وأضاف: "قلت إن النصر هذا موسمه وواضح من طريقة الإعداد واللاعبين الذين تفاوض معهم، ولكن قالوا لا إنهم يريدون منح رونالدو الدوري، ولكن نحن نتكلم في جوانب فنية، ولكن الفريق جيد ويفوز وبمتعة وطعم مميز، ومن حق النصراويين أن يفرحوا بفريقهم، والبيئة الجيدة داخل غرفة الملابس تأكل الأخضر واليابس، والنصر فريق يشرح القلب هذا الموسم، الكلام المؤكد أن هذا الموسم ذو صبغة صفراء".