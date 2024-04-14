ريال مدريد ينتظر.. مهاجم مانشستر يونايتد يفجر أزمة مع تين هاغ (صور)

فجر أليخاندرو غارناتشو، مهاجم مانشستر يونايتد أزمة مع مدربه إيريك تين هاغ، في وقت يعاني فيه النادي الإنجليزي العملاق من مشاكل متلاحقة بسبب تراجع النتائج وسلوكيات نجوم الفريق.

ومر مانشستر يونايتد بموسم متقلب للغاية؛ إذ بدأ بأزمة مع جادون سانشو الذي انتهى به الأمر معارا إلى بروسيا دورتموند، ثم أزمة أنتوني الشخصية مع صديقته، ومثله ماركوس راشفورد.