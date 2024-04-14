ريال مدريد ينتظر.. مهاجم مانشستر يونايتد يفجر أزمة مع تين هاغ (صور)
فجر أليخاندرو غارناتشو، مهاجم مانشستر يونايتد أزمة مع مدربه إيريك تين هاغ، في وقت يعاني فيه النادي الإنجليزي العملاق من مشاكل متلاحقة بسبب تراجع النتائج وسلوكيات نجوم الفريق.
ومر مانشستر يونايتد بموسم متقلب للغاية؛ إذ بدأ بأزمة مع جادون سانشو الذي انتهى به الأمر معارا إلى بروسيا دورتموند، ثم أزمة أنتوني الشخصية مع صديقته، ومثله ماركوس راشفورد.
وجاء الدور هذه المرة على غارناتشو بعد ساعات فقط من تصريح تين هاغ أن فريق مانشستر يونايتد يحتاج إلى التعاقد مع رأس حربة جديد.
وسجل برونو فرنانديز ثنائية، ليقود مانشستر يونايتد لتعادل غير مقنع 2-2 مع مضيفه بورنموث، ليتراجع الفريق للمركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.
وبعد المباراة وضع غارناتشو علامات إعجاب لمنشورات تهاجم المدرب إيريك تين هاغ بسبب تغيير المهاجم الأرجنتيني أمام بورنموث.
وأخرج تين هاغ مهاجمه غارناتشو من الملعب في بداية الشوط الثاني، ودفع بالصاعد أماد تراوري.
وكانت بداية أزمة جادون سانشو مع تين هي رد اللاعب على الأمور الفنية التي تحدث فيها المدرب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض سانشو اتهامات المدرب الهولندي أياه بعدم التدرب بشكل كاف.
والمثير، أن تقارير تحدثت أيضا أن استبعاد المهاجم البرازيلي أنتوني من مباراة بورنموث مع مانشستر يونايتد لم يكن بسبب الإصابة بل كان لخلافات مع تين هاغ حول عدد الدقائق التي يحصل عليها أخيرا.
كانت تقارير إسبانية وإنجليزية قد أكدت قبل أسابيع اهتمام نادي ريال مدريد الكبير بالتعاقد مع غارناتشو على طريقة أيقونته كريستيانو رونالدو.