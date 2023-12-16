إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون بعد انهيار توم لوكير بالملعب (فيديو)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد توقفها في الدقيقة 65، عقب ست دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب.

كانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي، كما غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.

وظهر من الفيديو المتداول أن اللاعب لم يلمسه أحد بل سقط على الأرض دون أي احتكاك مع اللاعبين.