إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون بعد انهيار توم لوكير بالملعب (فيديو)
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إلغاء مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد توقفها في الدقيقة 65، عقب ست دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب.
كانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي، كما غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.
وظهر من الفيديو المتداول أن اللاعب لم يلمسه أحد بل سقط على الأرض دون أي احتكاك مع اللاعبين.
وهرع رجال الإسعاف والجهاز الطبي للفريق في محاولة لإنقاذ اللاعب، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.
فيما كشفت تقارير أخرى أن الأطباء أكدوا بأن لاعب لوتون تاون توم لوكير على قيد الحياة، ولم يتوفى.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يحدث للاعب فيها هذا الإغماء، إذ تعرّض لنفس الموقف سابقا خلال الفوز على كوفنتري سيتي في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي، في مايو الماضي.
ونُقل اللاعب البالغ عمره 29 عاما إلى المستشفى آنذاك بعدما سقط أرضًا دون وجود أي لاعب بجواره عقب مرور 12 دقيقة من بداية مباراة حسمها لوتون بركلات الترجيح في نهائي ملحق الصعود من الدرجة الثانية.
وأمضى اللاعب خمسة أيام في المستشفى وخضع لعملية جراحية لعلاج الرجفان الأذيني وهو اختلال في عمل القلب.
وعاد لوكير للتدريب مع لوتون قبل انطلاق الموسم بعد السماح له بالمشاركة.