رقم لا يصدق.. مارسيليا يبلغ النصر السعودي بسعر غرينوود

شهدت مفاوضات انتقال اللاعب ماسون غرينوود نجم مارسيليا الفرنسي إلى نادي النصر السعودي تطورات متسارعة خلال الساعات القليلة الماضية.

وارتبط اسم غرينوود بالرحيل إلى فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطلب من الأخير لتدعيم خط هجوم النصر في الموسم المقبل.

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ولم يبرم النصر سوى صفقتين فقط بضم السعودي عبد المالك الجابر والبرتغالي جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس فإن مارسيليا أبلغ نادي النصر بمطالبه المالية من أجل التخلي عن خدمات اللاعب الموهوب صاحب الـ 23 عامًا.

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ووضع مارسيليا رقمًا ضخمًا لبيع لاعبه يتمثل في الحصول على 97 مليون يورو من أجل بيع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح الأيسر.

وأشار الصحفي إلى أن مارسيليا لا يرغب في بيع اللاعب حاليًا بأقل من هذا المبلغ، خاصة أن مانشستر يونايتد يملك نسبة إعادة بيع تبلغ 50%.

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وانضم غرينوود إلى مارسيليا في يوليو 2024 مقابل 26 مليون يورو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تخرج من صفوفه.

ويرتبط الجناح الإنجليزي بعقد مع مارسيليا حتى صيف 2029، وشارك مع الفريق خلال الموسم الماضي في 36 مباراة وسجل 22 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.