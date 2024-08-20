اتخذ نادي الزمالك قرارًا نهائيًا من استكمال كأس مصر بالناشئين وبعض اللاعبين البدلاء.

ويلعب الزمالك غدًا الأربعاء ضد طلائع الجيش في ثمن نهائي كأس مصر بإستاد السلام بالقاهرة.

ويغيب عن الفريق الأبيض مدربه البرتغالي جوزيه غوميز الذي يسافر إلى بلاده لقضاء إجازة عقب نهاية منافسات الدوري المصري.

ويدير الزمالك في كأس مصر المدرب العام الكاميروني بيكي ويساعده المصري أحمد مجدي بعد سفر غوميز للبرتغال.

وخاض الزمالك مبارياته الأخيرة في الدوري بعدد من اللاعبين الصاعدين بعد إراحة مجموعة كبيرة من العناصر الأساسية على رأسهم عبد الله السعيد وعمر جابر والثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونغا".

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وبحسب مصادر داخل نادي الزمالك، فإن الفريق الأبيض سيضيف بعض العناصر في لقاء طلائع الجيش ممن حصلوا على راحة ولكن الجهاز الفني استقر على مشاركة عدد كبير من الأساسيين في مباراة ربع النهائي حال تأهل الفريق.

ويلتقي الزمالك حال تأهله مع الفائز من لقاء الإسماعيلي ضد سموحة في ربع النهائي.

وقرر الجهاز الفني أيضًا إشراك القوة الضاربة حال الوصول للمباراة النهائية التي تقام يوم 30 أغسطس الجاري.

ولم يفز الزمالك بلقب كأس مصر في آخر نسختين منذ تتويجه بالثنائية المحلية بقيادة مدربه الأسبق البرتغالي غيسوالدو فيريرا موسم 2021-2022.

وأنهى الفريق الأبيض منافسات الدوري المصري محتلًا المركز الثالث خلف الأهلي البطل وبيراميدز الوصيف.